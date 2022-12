Por lo pronto, el presidente de Sedapal señala que se han adoptado medidas para enfrentar la escasez de lluvias y descarta que se vaya a producir desabastecimiento de agua en Lima y Callao, tras lograr el destrabe del proyecto Huascacocha, que traerá más volumen del recurso hídrico para la capital.

Entrevista

¿Si se mantienen las condiciones de escasez de lluvias en las cuencas de agua que alimentan a la capital, qué planes de contingencia aplican para mitigar esto, y hasta cuanto tiempo tenemos para asegurar suministro antes de que haya racionamiento?

Hemos tomado algunas medidas como supervisar a los regantes que también toman agua; eso nos ha podido aportar 1.5 metros cúbicos (de agua por segundo) adicionales para la producción de agua de la Atarjea. Además, hemos estado disminuyendo un poco la presión en horarios nocturnos, que nos aportan 0.3 (metros cúbicos por segundo más).

¿Y los grandes proyectos para traer más agua para Lima?

Lo principal aquí es que hemos destrabado el proyecto Huascacocha. Es un plan de desviación que ha estado parado, (y para su destrabe) hemos compensado a la comunidad campesina de Santa Bárbara de Carhuacayán con más o menos S/3.5 millones, y esto nos va a permitir retomar trabajos de obras civiles y eléctricas también (en la zona).

¿Cuánto aportará ese proyecto al suministro para la capital?

Calculamos que podremos contar, a partir de abril, con 2.6 metros cúbicos por segundo más, y una reserva de 48 millones de metros cúbicos de agua que nos ayudará a reducir el déficit de agua que tenemos en este momento, y poder beneficiar especialmente a las familias de las zonas centro y norte de la capital.

¿Desde cuándo estaba paralizada esa represa?

Desde hace más de cinco años estuvo paralizada; estaba bajo contrato con la empresa OAS en su momento, (involucrada en) el Club de la Construcción. Después se le encarga a Sedapal que se haga cargo de los trabajos, se venían haciendo, pero sus mantenimientos y todo se paralizó en marzo de este año, por un tema de resarcimiento a la comunidad, pago a servidumbres; eso se ha liberado.

¿Cuándo retomará su operación Huascacocha?

Ya entró nuestro equipo a trabajar y esperamos a fines de febrero culminar los trabajos, y cuando culmine esta época de lluvias, ya a partir de mayo, tener esa fuente adicional de agua, que nos permitiría suplir este déficit que tenemos ahora. Eso es adicional a la campaña que hemos lanzado, que se llama “Hora de Valorar el Agua”, que tenemos que concientizar a la población en un uso de los hábitos. Creo que eso nos puede permitir no entrar a un racionamiento, que es lo que preocupa siempre a la población.

En cuanto a las inversiones, Sedapal menciona que tienen un récord de S/1,172 millones. ¿Esto cubre la totalidad de inversiones que requiere la capital o hay otras inversiones que comprenden más agua para Lima y Callao a futuro?

Hemos tratado de dinamizar inversiones, que en el histórico en Sedapal eran mas o menos de S/600 millones, que estamos cerrando diciembre con S/1,172 millones, respecto de los S/613 millones que estaba presupuestado, y hemos ya adjudicado este año obras por S/313 millones. Y deberíamos estar adjudicando en diciembre dos obras importantes por US$800 millones: la obra de Ventanilla y la obra de Quinto Territorio, para cerrar brechas de agua potable y desagüe en la capital.

¿Qué hay de la licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en La Atarjea?

Y se ha demorado un poco la licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de La Atarjea, que son más o menos por S/750 millones, que eso debería estar para el primer trimestre (del 2023). Con ese objetivo, podríamos estar llegando este año a ejecutar nuevas obras (con inversiones) de S/1,100 millones.

Inversiones de largo plazo

¿Aparte de las inversiones que se ejecutan ahora, qué proyecciones tienen a futuro para asegurar el suministro o mejorar el servicio de Sedapal a largo plazo?

En el directorio este año, tomamos una decisión para garantizar el recurso hídrico y que Sedapal llegue al 2030 con una cobertura del 98%; para ello priorizamos 39 proyectos que consideramos vitales.

¿Qué tipo de proyectos contemplan en ese plan al 2030?

Diez son nuevas fuentes de agua, once plantas de tratamiento de aguas residuales, 15 colectores primarios, una red primaria, una planta de tratamiento de agua, porque lo que queremos es sostenibilidad a la operación de Sedapal. Lo que queremos es que, al margen que sea esta administración, este Gobierno u otro que venga, esas son las obras que no debe de dejar de llevar a cabo ninguna administración que venga a Sedapal.

¿Ese grupo de proyectos cuánta inversión requiere? ¿Cuándo deben iniciar obras y cuándo concluirían?

Son 39 proyectos vitales que podrían garantizar el servicio para los próximos 30 años en Lima, estamos hablando de S/10,702 millones, y cada uno tiene su derrotero. Hay tres que ya están en ejecución, que son el colector primario de San Juan de Lurigancho, una planta de tratamiento en Lurigancho, y también una planta de tratamiento en Ventanilla, que vamos a lanzar (ver gráfico y tabla)

¿Cómo van a financiar esas inversiones?

Vamos a ver el financiamiento, pero tenemos que ver el estudio tarifario también, porque estamos desfasados un poco con las tarifas y eso es un tema que si nos impacta.

¿Qué ajuste de tarifas prevén próximamente?

Ahora estamos esperando un ajuste de la tarifa de Sedapal por todas las obras de Rinconada, estamos hablando de un 4%. Hemos presentado la propuesta (de ajuste) a Sunass. (El proyecto Rinconada beneficiará a 400,000 pobladores de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, para implementar más de 8,500 nuevas conexiones de agua y 9,900 de alcantarillado, más la rehabilitación y reemplazo de más de 35,000 conexiones, 20 nuevos reservorios, entre otras obras, por S/1,200 millones).

Ajuste de tarifas para el 2023

¿Cuándo esperan la aprobación de las nuevas tarifas?

A diferencia de la luz, en que las tarifas suben a veces mensualmente, en el caso del agua va muy lento y es (un tema) muy sensible. Ya no creo que (la aprobación del ajuste) salga este año, eso depende netamente de Sunass, que es donde se presentan los estudios y los validan.

¿Pero el ajuste se aplicaría en el 2023?

Claro, es por las obras que estamos realizando.

¿Cuál es la cobertura que alcanza hoy Sedapal en sus servicios?

Hoy la cobertura en agua está al 93%, y en alcantarillado 90.5%; se espera al 2030 llegar al 98% en el caso de agua (con los proyectos priorizados antes mencionados).

¿Para atender todas estas inversiones la tarifa es suficiente, porque en años anteriores se daba subsidios entre S/ 3,000 millones a S/ 4,000 millones anuales para Sedapal? ¿Eso se mantiene?

Nosotros manejamos un presupuesto de S/3,500 millones (anuales); seguimos generando utilidades. Hemos pedido al Fonafe (que nos permita) la reinversión de utilidades, necesitamos reinvertir utilidades para reponer tuberías, tenemos tuberías con un 25% de antigüedad superior a 50 años, queremos hacer inversiones.

¿Con las tarifas actuales cuánto de esas tuberías pueden restituir?

Las tarifas nos cubren más o menos un 15%; tenemos que aumentar las tarifas, sí, es un tema impopular. Igual, estamos reponiendo tuberías a razón de 1% anual, y eso nos va a demorar N años, por eso necesitamos reinvertir utilidades y mantener un manejo sano de las finanzas.

¿Cuál es la calificación crediticia de la empresa?

Tenemos una buena calificación de los ratios financieros por Fitchs Ratings y Moody’s; tenemos AA en nuestras obligaciones a largo plazo, y AAA para los fideicomisos, lo cual evidencia que estamos haciendo un buen manejo.

Traba desde el Fonafe

¿Pero Fonafe les ha dado luz verde para reinvertir utilidades?

No, eso lo hemos planteado nosotros, y eso depende del Fonafe mismo. Hace muchos años se reinvertía entre 30% a 40%; últimamente no se ha estado reinvirtiendo, y es un clamor del directorio que hay que reinvertir. Es la única forma de poder cerrar brechas, mejorar el servicio, dar un mejor servicio a nuestra zona de influencia en Lima y Callao.

¿Es necesario que Sedapal salga del Fonafe?

A titulo personal, yo creo que sí, porque es un corsé en el cual incluyeron a muchas empresas, a veces por malos manejos, por el tema político, pero Sedapal es una empresa técnica, tiene excelentes profesionales. Yo he llegado a Sedapal y no he traído ninguna persona de afuera.

¿Qué hitos ha logrado en Sedapal en lo que va de su gestión?

Uno, el destrabe de las obras de Huascacocha y Obras de Cabecera. Estamos planteando a Fonafe el tema de la nueva estructura organizativa de Sedapal, tenemos un desfase remunerativo de ocho años en el personal, hemos planteado potenciar la gerencia de agua residuales, la gerencia de generación de agua, la gerencia de proyectos y obras.

Además, hemos cerrado trato directo con el sindicato este año, hemos revisado temas que no se pagaban de acuerdo a ley como horas extras y asignación familiar, lo hemos regularizado, hemos priorizado estos 39 proyectos para que den sostenibilidad a la empresa.

Estamos viendo la innovación y transformación digital de la compañía, virtualizando todos los servicios y tener mejor análisis de la data para dar un mejor servicio.

Participación privada

¿Prevén participación privada en las inversiones que requiere la empresa?

Estamos planteando que -con participación privada- se puedan desarrollar dos plantas desaladoras para Lima: la planta norte, que puede estar en Ancón, para producir 1 metro cubico de agua por segundo, y una planta sur que podría estar entre Villa El Salvador, Lurín o Pachacamac, que nos daría 1.5 metros cúbicos de agua, por segundo, adicionales para la ciudad.

¿En qué fase están esos proyectos?

Estamos en estudios base, eso tiene que ser vía inversión privada, eso nos puede apurar plazos y permitir mayor volumen de agua. Hay que evaluar si será vía APP; lo principal es que el sector privado venga a contribuir. Hemos antes tenido acercamiento con desarrolladoras inmobiliarias, que ante el tema de que no se dan factibilidad por las fuentes, ellos quieren participar vía obras por impuestos u otras modalidades para poder agilizar los temas y apoyar en vivienda social, desarrollo inmobiliario en la zona norte y sur de la capital.

