En el 2018, el sector de la agroindustria generó 58,248 puestos de trabajo formales, representando un crecimiento del 27.4% respecto al año anterior. Este número representa el 75% del total de trabajadores en esta actividad, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Este resultado se explica por el buen desempeño de las agroexportaciones peruanas en el mercado internacional. En parte también a la Ley de Promoción Agraria N° 27360 -que rige desde el 2001- y que otorga beneficios tributarios y laborales para los sectores agrario y agroindustria”, manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del instituto.

Precisamente, en 2018 las exportaciones agrícolas tradicionales ascendieron a US$ 755 millones, mientras que los envíos del sector agropecuario no tradicional alcanzaron los US$ 5,909 millones.

Por otro lado, en los últimos cinco años (2014 - 2018), tomando en cuenta las actividades señaladas en la referida ley, el PBI del sector agroindustria alcanzó un crecimiento de 13.7%, mientras que el PBI del sector agropecuario avanzó en 19.6%. En cuanto al empleo, en ese mismo periodo, los sectores agroindustria y agropecuario crecieron 22% y 8.2% respectivamente.

Con base en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se observa que en el periodo 2014-2018, el empleo formal del sector agroindustrial en el caso de hombres creció 28.1% y en el caso de mujeres avanzó 57.2%.

A nivel de regiones, La Libertad, Piura, Lambayeque e Ica concentraron el mayor número de trabajadores con 20,434; 15,910; 12,659; y 12,254, respectivamente.