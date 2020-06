Las exportaciones del sector textil – confecciones es una de las más afectadas por el Covid-19, de acuerdo a las cifras que presentó la Asociación de Exportadores (ADEX) ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso el último miércoles.

En la presentación, a cargo del presidente del gremio exportador, Erik Fischer, se dio a conocer que en marzo de este año, los envíos textiles-confecciones reportaron una caída de 38.1%, y en abril una caída más profunda, -89%.

Al desagregar por rubro, se observa que solo en abril de este año, los envíos del sector textil reportaron una contracción de 81.3%, con lo cual solo se exportó US$ 6 millones, desde los US$ 34 millones que registraba en febrero de 2020.

Dicha caída se debió a la menor demanda de productos de los principales países de destino. De este modo, se observa menores envíos a Colombia (-80.3%), Estados Unidos (-85.3%) y China (-71.1%).

En cuanto al sector prendas de vestir, el escenario negativo también es similar. Solo en abril las exportaciones cayeron 92.7% con envíos por US$ 5 millones, cifra por debajo de los US$ 76 millones que se habían registrado en febrero del 2020.

Los principales mercados de este producto también disminuyeron sus demandas. Así, los envíos a Estados Unidos cayeron 93.4%; a Brasil, -63.9%, y a Alemania, -91.1%.

Variación de las exportaciones de textiles

y prendas de vestir - 2019/2020 Sector Ene Feb Mar Abr Acumulado 2020 Textil -34.3% 9.7% -35.4% -81.3% -36.4% Prendas de vestir -14.7% -0.1% -39.3% -92.7% -35% Fuente: ADEX

Sin insumos

Si bien estas cifras son reportadas al mes de abril, el presidente del Comité de Confecciones de ADEX, César Tello, explica que el reinicio de las exportaciones se dio en mayo, con lo cual se espera una leve mejora a partir de ese mes y normalizar operaciones a mediados de junio.

Sin embargo, indica que dicha reactivación no ha ido acompañada por toda la cadena productiva.

En diálogo con Gestión.pe, Tello indica que el reinicio de las exportaciones empezó con una serie de problemas, entre ellos, falta de personal, falta de insumos para las prendas y falta de apoyo de empresas de servicios.

“Para que el sector se ponga en marcha, se necesita empresas de servicios, como las que brindan el estampado, bordado y costura. Además de otras que proveen avíos para las prendas, como etiquetas, botones, bolsas, etc.”, explicó.

Agregó que el sector ha tenido cancelaciones, reducciones y postergaciones de pedidos, en tanto no se tienen mercados alternativos pues lo que se comercializa es la capacidad de producción, con lo cual luego viene la etapa de desarrollo de producto, que puede durar unos tres meses y recién después de este tiempo empieza la producción.

Es preciso mencionar que en la víspera, el Ministerio de la Producción (Produce) aprobó disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual de la actividad de servicio de la Fase 1, referentes a la ampliación textil y confecciones, cuya producción y comercialización serán a puerta cerrada.

Respecto a los criterios de focalización para este sector, se establece que una persona natural con negocio solo debe contar con licencia de funcionamiento y RUC activo y habido, mientras que en el caso de una persona jurídica debe contar con inscripción en la Sunarp, licencia de funcionamiento y RUC activo y habido.

Para reiniciar actividades, las personas naturales con negocio únicamente deberán elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID 19 en el trabajo”, para luego registrarlo en el Sistema Integrado para COVID-19 (Sicovid-19) del Ministerio de Salud.

Principales mercados de las exportaciones textiles

y prendas de vestir - Variación 2019/2020 Sector Ene Feb Mar Abr Acumulado 2020 Textil Colombia 5.9% 17.6% -45.6% -80.3% -29.5% Estados Unidos -28.3% 76.1% -41.5% -85.3% -24% China -60.3% 92.6% -22.6% -71.1% -19.6% Prendas de vestir Estados Unidos -14.1% -2.8% -38% -93.4% -35.1% Brasil 27.5% 21.8% -9.9% -63.9% 9.6% Alemania -15.4% 17.8% -36% -91.1% -24.5% Fuente : ADEX

Considerados perecibles

Tello señaló, además, que los productores textiles al ser de moda, se podrían considerar como perecibles, ya que si no llegan al punto de venta en el momento del año que corresponda, esas prendas ya no sirven y tienen que ser rematadas.

En tal sentido, precisó que las demoras en las entregas no se dan por el exceso de protocolos sanitarios, si no, porque recién pudieron reabrir (inicio de exportaciones) y porque no cuentan con todo el personal disponible para operar al 100%.

Según dijo, las grandes empresas vienen teniendo mayores costos desde el tema de la salud ocupacional, pues ahora se debe contratar más médicos y enfermeras, esto a fin que los trabajadores puedan ingresar a sus actividades de manera óptima.

“Se incrementó el costo de movilidad, ya que se evita que el personal tome transporte público. La productividad y eficiencia del personal ha bajado, continúan faltas, problemas por familiares enfermos y la situación en general del país nos terminan afectando a todos”, dijo.

Entre otras dificultades que enfrentan los exportadores de textiles se da en los puertos, en donde hay menos cantidad de personal y existen turnos de atención más reducidos. De acuerdo a ADEX, al haber un menor ingreso de barcos, también se genera una menor frecuencia para exportar o recibir insumos.