Cabe indicar que en términos de empleo y valor transado, hasta abril de 2021, las Fintech generaron unos 3,000 puestos laborales y el valor transado en dicho año habría estado en torno a los US$ 10 mil y 12 mil millones, más de cinco veces el valor transado de 2019; lo que refleja su rápido crecimiento, destaca el crecimiento. Asimismo, si bien más del 90% de estas empresas se constituyen en Lima, el 70% de estas extienden sus servicios a varias regiones del país.

Riegos a la competencia

Por ejemplo, en el caso de las Fintech de cambio de moneda -en las que están empresas como Kambista o Rextie-, que lograron en conjunto concretar 1.5 millones de transacciones de compra y venta de dólares americanos durante el 2021, por un valor transaccional total de US$ 4,376 millones, lo que representa un crecimiento del 293% frente al 2019, con más de 196,000 usuarios; Indecopi identificó que las empresas de este rubro reportaron problemas para realizar la apertura de cuentas en algunos de los principales bancos, “lo que encarece las operaciones tanto para las Fintech como para sus clientes”.

“Las políticas internas de los bancos aplicadas a las empresas que se dedican a la actividad del cambio de moneda (física o virtual) podrían conllevar a que estas últimas se vean expuestas a que algunas entidades financieras puedan denegarles la apertura o mantenimiento de cuentas”-

Álvaro Castro, socio de Sumara Hub Legal y embajador de la Asociación Fintech Perú, dijo a gestion.pe que los argumentos que mantienen algunos bancos es que las Fintech pueden representar un riesgo en materia de lavado de activos, pese a que existen modelos de Fintech que cumplen un marco normativo establecido por la SBS, incluso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “Esto (la explicación de algunos bancos) se acerca a una práctica anticompetitiva. La casa de cambio necesita una cuenta bancaria, si el banco decide cerrarle la cuenta eso implica que no pueda desarrollar su negocio”, explicó. “Si consideran la actual normativa insuficiente, entonces que se evalúe una actualización de la norma”, anotó.

“Dado el modelo de negocio de las Fintech, el cual se soporta sobre la infraestructura y funcionalidades de las entidades del sistema financiero, las empresas Fintech deben sujetarse a las tarifas y comisiones establecidas por dichas entidades. Ello implica que, en el caso de los bancos que desarrollan soluciones digitales para el cambio de moneda, puede presentarse una situación en que las Fintech son clientes y a la vez sus competidores”, anota el informe que recoge información al cierre del 2022.

Sobre el segmento de Fintech de préstamos, que compiten casi en igual de condiciones hacia el cliente con los bancos, se halló una disparidad. Según el reporte de la DLC de Indecopi, “las empresas del sector financiero regulado se encuentran exoneradas del impuesto general a las ventas (IGV), en tanto que las empresas ajenas al mismo, como las Fintech, sí requieren pagarlo, lo que eleva el costo de los préstamos para estas últimas, generando una disparidad entre ambos tipos de empresas a pesar de que se encuentren sujetas a los mismos topes de tasa de interés”.

Al respecto, la Comisión ha recomendado -al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- evaluar brindar a las empresas Fintech de préstamos el mismo tratamiento que a las entidades del sistema financiero en cuanto al Impuesto General a las Ventas (IGV).

Billeteras móviles

En tanto, en el mercado peruano se ha observado principalmente dos tipos de billetera móviles: i) aquellas que se encuentran asociadas a cuentas de depósito o ahorro, principalmente ofrecidas por bancos y otras entidades del sistema financiero regulado, y ii) aquellas que se encuentran asociadas a tarjetas prepago, las mismas que pueden estar vinculadas a cuentas de dinero electrónico y que son principalmente ofrecidas por empresas Fintech, entre las que figura Ligo, Kontigo, Prex, Jet Cash, Tarjeta W, Dale, entre otros.

A la fecha, sin embargo, las billeteras de las Fintech operan en un “esquema cerrado”; es decir, una billetera de una empresa no interopera con la billetera de otra empresa, incluso aunque se encuentren vinculadas a cuentas de dinero electrónico. Si bien se prevé que la dinámica cambie con el inicio de la interoperatividad exigida por el Banco Central de Reserva del Perú, no sería así.

“El cronograma sobre interoperatividad aprobado por el Banco Central permite a las Fintech interoperar pero a través de bancos, no de forma directa, porque no participan de la Cámara de Compensación Electrónica (CCE). Entonces, no se sabe si esa interoperatividad implicará un cobro, lo que le quitaría competitividad al emisor electrónico”, señaló Castro.

Otro riesgo a la competencia es que, según la normativa vigente, se le exige a las Fintech de préstamo y cambio de dinero, “autorización respectiva expedida por la municipalidad correspondiente”, lo que indirectamente significa contar con una oficina física, “lo que podría significar un costo para las Fintech de cambio de moneda y préstamos que operan de manera virtual”.

Con datos a marzo de 2023, se ha identificado un total de 16 billeteras digitales, las cuales son provistas por entidades bancarias o del sistema financiero regulado (8), empresas Fintech (7) y big tech (1). En el cuadro aparecen solo 10 de ellas.

“Ahí lo que falta es una actualización a la norma sobre prevención de lavado de activos pensado en estos nuevos modelos de negocio”, dijo Álvaro Castro.

Al respecto la Comisión de Indecopi señaló: “En tal sentido, se recomienda a la SBS evaluar una modificación de este tipo de requisitos que se encuentran diseñados exclusivamente para modelos de negocios físicos, adecuándolos a los modelos de negocio virtuales que mantienen las Fintech de cambio de moneda y préstamos, lo cual implicaría una reducción de costos innecesarios para estas empresas y les permitiría competir de modo más eficiente y en mejores condiciones”.

