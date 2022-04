En marzo, el volumen comercializado de pollo en Lima Metropolitana se redujo en 0.4%, mientras que en lo que va del mes de abril (hasta el día 12) esta reducción es de 1.3%, frente a similares periodos del 2021; mientras que su precio sigue volátil y llega a abril con su mayor incremento, a S/ 6.62 precio promedio por kilogramo en los centros de distribución; un 37% más respecto a abril del año pasado.

El precio del pollo ya venía incrementándose desde el 2021 y contribuyó de manera positiva a la inflación, que se ubicó al cierre de ese año en 6.4%, la tasa más alta en trece años hasta ese momento.

En Banco Centra de Reserva (BCR) explicó que el aumento del precio de la ave más consumida por los peruanos respondía al incremento de los costos de producción, afectados por la mayor cotización internacional del maíz amarillo duro, principal insumo del alimento de las aves, y por el incremento del tipo de cambio. Y advertía una menor oferta de pollo.

Pese a ese escenario, la Asociación Peruana de Avicultores (APA) -que reúne a 17 empresas entre ellas, San Fernando, y que en conjunto producen al mes más de 60 millones de pollos- proyectaba para este 2022 un crecimiento de la industria avícola de 4%, bastante conservador respecto a otros años, en los que la tasa solía estar por encima de 6%.

“Ahora (a abril) el panorama cambió, las expectativas de crecimiento no son muy altas y estamos viendo hacer unos ajustes a esa proyección. ¿Nuevas inversiones? Las empresas están optando por ser lo más eficientes posible en sus procesos antes que invertir en ampliación de granjas”, dijo Julio Favre, presidente de la APA a Gestión.pe.

No obstante, estimó que el consumo de pollo aumentaría en un punto porcentual este año (hoy se ubica en 51 kilos al año por persona), considerando que la carne del ave sigue siendo la más barata.

Factores que preocupan

Si ya el contexto del 2021 mantenía preocupados a los productores avícolas, la invasión rusa a Ucrania, en febrero de este año, borró cualquier posibilidad de que los stocks de granos en el mercado internacional, como el maíz amarillo duro, se regularizara y bajaran los precios.

Insumos como el maíz ahora representan el 65% del costo de producción de las empresas avícolas. Por ello, según Favre, algunos pequeños productores, sobre todo de huevo, se han tenido que retirar del negocio tras no poder asumir los altos costos.

El BCR, en su Reporte de Inflación de marzo de este año, también anunciaba que “desde finales del año pasado (2021) se estaría dando una salida paulatina del mercado de productores de huevo que no han podido afrontar el alza en los costos de los insumos para la alimentación de las gallinas”. Esa falta de oferta lo estarían tratando de cubrir los grandes productores.

Con 6.5 millones de ponedoras en producción, Avícola La Calera es la mayor productora de huevos de Perú. Le sigue Agropecuaria Río Bravo y La Calera. (Foto: Canva)

Adicional a este problema, el gremio menciona que la reciente ley aprobada en el Congreso de la República para exonerar el Impuesto Generala las Ventas (IGV) a cinco productos de la canasta básica, entre ellos el pollo -pero no el pollo vivo- y el huevo, las afectará, por lo que esperan que el Gobierno rechace la autógrafa.

“Si la ley entra en vigencia tal y como está redactada, los únicos beneficiados serán los importadores de pollo congelado que hoy no representan casi nada, pero podrían elevar su participación en el mercado. La norma no exonera del IGV a los otros insumos que se necesitan para la producción del pollo, como las vitaminas (que representan más del 30% del costo de producción), y no permite la devolución del IGV, al final del día, nos resta competitividad”, señaló.

Según el cálculo de la APA, considerando el precio del pollo a la fecha y las futuras fluctuaciones del precio del maíz, el costo de la producción podría elevarse en 6%, “que no necesariamente se reflejará inmediatamente en el precio al consumidor, pero en algún momento el productor lo tendrá que trasladar porque no podrá asumirlo”, mencionó.

Mercado

Finalmente, Favre adelantó que la APA proyecta iniciar la exportación de pollo a partir del 2025. Japón sería uno de los primeros destinos y se exploran otros mercados en el Asia y Europa. “Los planes siguen en marcha y estamos realizando todo el trabajo previo de la mano de un grupo especialista en este tema que también hizo un gran trabajo con el gremio de Chile”.

Datos