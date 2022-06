La importación de celulares en Perú retrocedió en el primer trimestre del año en 8.5%, según datos de Aduanas. A marzo de 2022, arribó al país un total de 2.1 millones de smartphones, lo que implica 199,759 celulares menos en relación a similar periodo del 2021.

Ante ello, cuáles son las marcas de celular que más demanda el mercado peruano. El reporte de la Aduanas indica que son tres la marca de celulares -por ende de mayor demanda- que más se han importado en el primer trimestre del año.

Estas son Samsung (769,113 unidades); Xiaomi (637,498 unidades) y Motorola (246,764 unidades).

Un dato interesante es que al compararlas con similar periodo del 2021, la importación de celulares Samsung -por ejemplo- retrocedió en -3.5% mientras que la de Xiaomi repuntó en 26.9% y la de Motorola en 75.6%.

Respecto a otras marcas, en el primer trimestre del año la importación de celulares ZTE (148,017 unidades) tuvo una caída de -46.4% en relación al 2021. En tanto que la llegada de celulares Apple -pese a su alto costo en el mercado en comparación a las tres marcas más demandadas- registró un avance de 100.8% ya que arribaron al país 59,458 celulares Apple más en comparación al primer trimestre del 2021.

Una situación similar ocurrió con la marca Realme -que comenzó a operar en el mercado peruano recién desde inicio de 2021- ya que la cantidad de unidades importados al primer trimestre del año aumentó en 1,250%.

En tanto que un panorama distinto y con cifras negativas pasó con Huawei, cuya importación de celulares bajó en -64.3% en el primer trimestre del año, lo mismo pasó BMobile (de Bitel) que retrocedió en -73.7%.

El director de Dominio Consultores, Fernando Grados, en diálogo con Gestión, explicó que los resultados positivos de Xiaomi (que repuntó en 26.9%) y Motorola (en 75.6%) se basan en el trabajo que desde hace un tiempo vienen ejecutando ambas marcas para ganar una mayor participación de mercado, principalmente Xiaomi.

“No solo en este trimestre ostentan el segundo puesto (Xiaomi), sino que desde hace buen tiempo desarrolla una estrategia bastante agresiva y que en determinado momento logró sacar a quien ostentaba el segundo lugar de participación de mercado que era Huawei, marca que ahora su participación de mercado está retrocediendo”, precisó.

Un detalle a tomar en cuenta es que entre Samsung y Xiaomi apenas les separa 6 puntos, lo que implica en la práctica que ambas son las marcas preferidas o de mayor demanda por el consumidor local. En tanto que los resultados positivos de Apple (que creció 100.8%) se explican -detalló- tomando en cuenta que tanto en el 2020 como en el 2021 tuvo una mala época.

“Lo que vemos ahora es una recuperación en el caso de Apple”. Mientras que en el caso de Realme (que aumentó en 1,250%) -agregó- que está logrando penetrar en el mercado peruano a pesar de ser una marca nueva en comparación a sus competidoras. “Si bien está avanzando todavía esta lejos de los tres primeros líderes (Samsung, Xiaomi y Motorola). Esta marca importa la quinta parte de lo que hace Motorola, por ejemplo, por lo que tiene mucho camino por andar. Si es que el mercado no retrocede, debería seguir creciendo”.

Respecto a los resultados negativos como en Huawei (que cayó en 64.3%), el especialista indicó que este resultado -en rojo- no solo se observan en sus celulares sino también en sus portátiles y tablets.

“Uno de los factores que ha influido es que no se puedan usar los aplicativos de Google, sin embargo tiene una tienda virtual que permite acceder a diversos servicios. Al no tener los servicios de Google en relación a las otras, está en una situación de desventaja. En el caso de portátiles y tablets no hay este problema ya que se puede usar Windows sin problemas, pero pese a ello está cayendo. El tema de fondo -creo- es que hay problemas en la estrategia de la marca que no ha sabido manejarse en Perú”, anotó.

El alza de precios de alimentos y combustibles también está impactando la demanda de celulares ya que -ahora- el consumo se mueve a la compra de smartphones de gama baja, subrayó Grados .

subrayó . “Hasta el 2019, lo que más se compraba eran celulares de gama media y baja, pero -ahora- la venta de celulares se está concentrando en celulares de gama baja, es decir, por debajo de los US$ 200″.

