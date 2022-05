El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, hizo un llamado al diálogo a los comerciantes de Gamarra que protestan en contra de la decisión del Gobierno de declarar en emergencia el sector textil y otras acciones que están tomando para su reactivación económica.

Luego de mantener una reunión con representantes del emporio comercial en La Victoria, el ministro y congresista se dirigió a un sector de trabajadores del lugar que se oponen al Ejecutivo y a las medidas que están implementando.

“El microempresario necesita acceder a crédito. Ahora, ¿800 millones no es nada? ¿Decir que no sirve la declaratoria de emergencia? Democrática y respetuosamente no compartimos esa crítica”, manifestó en declaraciones a la prensa cuando se le consultó sobre las protestas en contra de su presencia.

Roberto Sánchez se reunió con trabajadores de Gamarra. (Canal N)

“Pueden haber críticas, las aceptamos como corresponde. Sentémonos en una mesa para dialogar y encontrar medidas más efectivas para poder reactivar todo el sector”, agregó.

Roberto Sánchez aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar a todos los gremios textiles y no solo los que apoyan las medidas que se están aplicando.

“El Gobierno viene impulsando y es inminente, desde el Ministerio de la Producción, el programa de compras porque los núcleos ejecutores, sus compras para el sector son muy importantes. También es inminente la creación del primer centro de innovación tecnológica aquí en Gamarra, un CITE Textil Confecciones que se está trabajando con la Municipalidad de La Victoria”, destacó el ministro.

Emergencia en el sector textil

El 19 de mayo, el Gobierno central declaró en emergencia el sector textil y confecciones por 60 días calendario a nivel nacional, tiempo en el que se ejecutará un Plan de Emergencia para la Reactivación del Sector Textil y Confecciones

Según el decreto supremo n. 004-2022-PRODUCE, el Estado priorizará el acceso al financiamiento, fomentar el fortalecimiento de las capacidades, competitividades y la productividad, además de brindar facilidades a las pequeñas empresas para acceder a las compras públicas.