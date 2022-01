Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industria conversón con Gestión sobre sus expectativas para la economía de este año.

La presidencia del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) ha estado a cargo de la SNI en el 2021, ¿Qué avances han logrado?

Hemos impulsado la agenda de la Industria 4.0 (manufactura donde predomina la robótica y se programa todo el proceso productivo en busca de mayor productividad) y ya hay empresas que lo están haciendo, principalmente en grandes empresas en minería, alimentos; también hemos desarrollado y mejorado cadenas productivas de Mypes.

¿En qué sentido han mejorado estas cadenas?

La tragedia de las cadenas productivas en el país y en los de la Alianza del Pacífico (AP) es que, por lo general, el productor que inicia la cadena productiva no gana lo suficiente por varios factores y uno de ellos es la baja productividad y es esta lo que tenemos que mejorar, y darles valor agregado.

¿Y cómo se incrementa la productividad de esas empresas?

No puedo ser específico, porque cada industria tiene sus particularidades, pero deben apoyar a ese fin tanto el sector privado como el público. Por ejemplo, desde la SNI se empezado a trabajar en ese sentido y estamos involucrando a empresas grandes para que puedan apoyar no sólo con las compras a las Mype sino en apoyarlas con aporte de fondos para capacitación para que mejore su productividad y para que mejoren su valor agregado.

¿Qué otro avance del CEAP destacaría?

Hemos avanzado en lo que se refiere a la economía circular, que es muy importante, porque por el solo hecho de aplicar este esquema y probarlo, en el exterior pagan 20% más por el producto exportado, porque se premia empresas e industrias que no contaminen el ambiente.

¿Qué tanto ha avanzado la economía circular en el país, cuántas empresas ya lo hacen?

Acá ya lo están aplicando varias industrias, especialmente la de plásticos. Yo diría que hay unas 15 empresas grandes que lo están haciendo, pero el concepto es valido para todo tamaño de empresas.

¿Qué tareas quedan pendientes en el CEAP para el próximo presidente (Adex)?

Hay varios temas pendientes, más que nada porque los gobiernos no han participado. En los grupos de cosméticos, aceros domésticos, dispositivos médicos y de infraestructuras. En estos grupos lo que falta es que los cuatro países de la AP acepten la homologación de normas de origen y otras para que se dinamice el comercio entre estos países. Además, se está buscando que las bolsas de valores tengan la misma intercambiabilidad, entre otros temas que necesitan el apoyo político.

OCDE

¿Yendo a la AP misma, cómo ve la situación?

El avance importante es que estos temas que he mencionado y otros, como los políticos, se discuten a nivel de los países de la AP. Y es positivo que México se haya comprometido a ser el próximo presidente pro tempore de la AP.

¿Qué opina de que el presidente Castillo, en la reciente cumbre de presidentes de la AP, haya suscrito la invitación para iniciar el proceso de adhesión a la OCDE?

Creo que tenemos que juzgar por sus acciones. Más importante que el hecho de que haya estado en la AP e invite nuevamente a los inversionistas a que vengan al Perú y que ahora firme la invitación de adhesión a la OCDE, es que la adhesión da una cultura de integridad pública al país que ingresa.

¿Qué significa cultura de integridad pública?

Que no es tan simple como firmar la invitación, ya que intervienen las empresas, los organismos públicos, y si uno acepta la integridad publica no acepta la corrupción. Entre otros eso significa, por ejemplo, meritocracia, que el sector público tiene que emplear funcionarios calificados y que tengan un compromiso con esa integridad pública.

Perú recién ha firmado la invitación de adhesión a la OCDE, cuando en un momento estuvo considerado para ingresar incluso antes de Colombia. ¿Diría que Perú se ha estancado en su proceso de ingreso a la OCDE?

Lamentablemente todo depende del que dirige la nación y desde el gobierno de Humala el proceso se estancó, pero por la parte pública. El hecho es que ahora hemos firmado la invitación y todos, sector público y privado, tenemos que hacer lo que se nos pide para como país para ingresar a la OCDE, dado las ventajas que ofrece en inversiones y mercados.

EXPECTATIVAS

¿Pasando a la situación del país, ve usted que el alto nivel de incertidumbre que enfrentamos desde el inicio de este gobierno se mantiene, ha empeorado, o ha mejorado?

El hecho de que se haya aprobado por insistencia en el Congreso una ley que frena el referéndum directo para la Asamblea Constituyente y, aun cuando tenga que ser ratificada por el Tribunal Constitucional (TC), que yo creo lo va a hacer, nos da un candado más para que no haya Asamblea Constituyente. Sin embargo, creo que hay cambios necesarios que se tienen que hacer a la Constitución.

¿En el campo económico?

No, en el campo económico el Perú, la constitución vigente es respetuosa de prácticamente todo lo regulado por la OMC; necesitamos más competencia en algunos sectores…

Pero eso ya esta es las normas, no necesita cambiarse la Constitución para buscar más competencia…

Es correcto lo que dices, ya está en las normas.

¿Ha bajado el nivel de alta incertidumbre, se ha recuperado ya la confianza como para que la inversión comience a recuperarse?

Nosotros tenemos que ver lo que pasa en el país; no se trata de opiniones si no de ver, por ejemplo, que si el dólar esta comenzando a bajar y estabilizarse, eso refleja el sentir de la pequeña, mediana y gran empresa. Pero hay dudas, a partir de lo que manifestó este gobierno desde que empezó.

¿Diría que las expectativas empresariales están mejorando?

Cuando vemos que los precios de los departamentos van a subir 5%, 6% este año, quiere decir que hay demanda de la población y eso hay que valorarla. Pero yo no diría que hay más optimismo, o mas confianza. La confianza se gana día a día o semana a semana.

¿Hay esperanza de que mejore la confianza de los empresarios respecto al gobierno?

Siempre hay esperanza, pero hay que ser cautos.

¿Aparte de la ley aprobada por el congreso respecto al referéndum para la Asamblea Constituyente, qué más esperarían los empresarios para empezar a decidir nuevas inversiones?

En mi opinión, en este país hay gente capacitada y calificada en todas las tiendas políticas; una prueba de ello fue el Acuerdo Nacional. Entonces, sí se puede lograr un buen gabinete ministerial con personalidades que quieran trabajar bajo una visión de que el objetivo es que la gente comience a tener fe en el futuro del país y en que va a tener empleo.

¿Pero, qué señal haría que los empresarios comiencen a invertir ya?

Yo creo que el presidente Castillo tiene que pensar bien en lo que ha firmado (la invitación de adhesión a la OCDE). Y también tiene que ver que la Alianza del Pacífico es una realidad. Asimismo, tiene que ver lo que pasa en el mundo de hoy. En países con gobiernos de izquierda en el mundo como Alemania, Chile, entre otros, han puesto funcionarios con muy buenos currículum para sus puestos, esa es la izquierda moderna.

EMPRESAS

¿Yendo al sector, en qué situación están las empresas industriales?

En general, diría que a todas las industrias exportadoras les esta yendo muy bien; además a sectores como alimentos, medicinas, limpieza, que se orientan más al mercado interno, también les va bien. Pero, hay otros sectores en los que al 30%, 40% de sus empresas no les va bien y que son aquellas que dependen especialmente del mercado interno.

¿Y ello se debe a la debilidad de la demanda interna?

A la debilidad de la demanda interna, pero también al Ómicron que ha afectado la producción porque el ausentismo ha aumentado mucho en las industrias por los contagios.

Y cuando considera que se reflejará ese ausentismo en la producción y oferta de bienes

Yo diría que eso se reflejara en febrero y marzo, y es un factor exógeno que no tiene nada que ver con las empresas mismas. Por eso cuando me dicen que quieren elevar impuestos (reforma tributaria que planteo el MEF) les digo que no hemos aprendido lo de Colombia, que hay momentos en los que no se puede hablar de reestructurar u subir impuestos. Hoy la realidad de las empresas no da para subir impuestos.