El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció este viernes que recomendará al Gobierno interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley que autoriza el retiro de hasta S/ 17,600 de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) que ha sido aprobado en la víspera desde la Comisión de Economía del Congreso.

“Hay un artículo de la Constitución que dice claramente que los fondos de pensiones no se pueden tocar para otro propósito que no sea pensiones, sean fondos privados o públicos. Y por qué quisiéramos hacer eso, porque no queremos en algún momento que estos fondos de pensiones lleguen a cero”, dijo el titular del sector, Waldo Mendoza, durante la presentación del Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómica 2021-2024.

Mendoza reconoció que no ha revisado el último dictamen aprobado por la referida comisión pero que “de manera general, la propuesta tiene un problema constitucional”.

“El MEF va a proponer enviar una propuesta al TC para que declare inconstitucional esta norma. No queremos que congresos irresponsables en el futuro, pensando haciendo bien a la gente, pueden hacer desaparecer este fondo de pensiones y un grupo grande personas podría quedarse sin pensión”, añadió.

El ministro de Economía cuestionó también que las propuestas de reforma del sistema de pensiones peruano sigan centrándose en encomendar gran parte de la labor de la administración de los fondos al Estado.

“Si no ahorramos lo suficiente nuestras pensiones nunca van a ser dignas. A veces se suele esquivar este problema y se suele mirar al Estado. Eso es una manera absolutamente irresponsable porque el Estado no tiene que atender solamente las pensiones, tiene que atender la Educación, la emergencia, las carreteras”, apuntó.

El titular del MEF refirió que se debe “hacer algo desde el Congreso” ya que “hace buen tiempo no se tiene una buena ley” desde el Parlamento, al considerar que la mayoría promueve un mayor gasto público.

“Una sugerencia modesta es que debería tener un grupo de profesionales altamente calificados que eviten que estas leyes muy mal hechas pasen a discusión (en el Pleno)”, puntualizó.

En sesión extraordinaria, la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó por insistencia el nuevo dictamen que autoriza el retiro de hasta 4 UIT (equivalente a S/ 17,600) de los fondos de las AFP aunque excluyó la disposición anterior que permitía a los mayores de 40 años que no aporten hace cinco años a retirar el 100% de su cuenta individual de capitalización.

La norma está pendiente de ser debatida nuevamente en el Pleno del Parlamento para su posterior promulgación por insistencia.

Es el ministro Waldo Mendoza sobre el retiro de los fondos de la AFP