Las regalías generadas por la producción de hidrocarburos en el país, ascendieron a US$ 910 millones entre enero y mayo de 2022, un incremento de 154% respecto a similar periodo de 2021, debido a la mayor cotización tanto del crudo como del gas natural en el mercado internacional, informó Perupetro.

De este monto, US$ 496 millones de regalías correspondieron a la producción de gas natural, US$ 285 millones por líquidos de gas natural y US$ 129 millones por la producción de petróleo.

Solo en el mes de mayo las regalías por la producción de hidrocarburos alcanzaron los US$ 139.41 millones de dólares, un crecimiento de 93% respecto a igual mes del año pasado.

La regalía es la contraprestación económica establecida por ley, mediante el cual las empresas están obligadas a pagar al Estado por el derecho a explotar los recursos de hidrocarburos (petróleo y gas), en el país.

Las regalías se calculan en función al valor de la producción en base al porcentaje de regalía establecido por Perupetro para cada contrato.

Por su parte, los ingresos por la venta de hidrocarburos provenientes de los Contratos de Servicios (retribución), ascendieron a US$ 16 millones en el periodo enero – mayo de este año.

La producción de hidrocarburos en el país ha generado US$ 20,809 millones, desde el año 1993 hasta mayo de este año.

-VIDEO RECOMENDADO-

Conoce el hermoso metro de Qatar