El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que, en febrero de este año, las 32 concesionarias bajo su alcance dinamizaron US$ 107.3 millones.

Indicó que DP World Callao S.R.L., concesionaria del Nuevo Terminal de Contenedores Zona Sur del Callao, lideró las inversiones al valorizarse US$ 92.4 millones en obras de ampliación del Terminal (Fase 2 e inversiones adicionales), que comprende la extensión del muelle hasta 1,050 metros, incremento del área total de terminal hasta 41 hectáreas, adquisición de tres grúas pórtico de muelle y 16 grúas pórtico de patio.

El regulador señaló que, en febrero, los puertos siguen liderando la ejecución de inversiones; a DP World, le sigue APM Terminals Callao S.A. con US$ 6 millones y el Salaverry Terminal Internacional S.A. (STI) con US$ 3.3 millones.

La sociedad concesionaria Línea 2 del Metro de Lima colocó US$ 2.8 millones en obras, mientras que en el sector carreteras destacaron los capitales en las carreteras IIRSA Norte e IIRSA Sur Tramo 4, que ejecutaron respectivamente US$ 1.02 millones y US$ 1.2 millones en obras accesorias y adicionales.

Avance de inversiones

El regulador también indicó que en lo que va de 2023, las concesionarias dinamizaron US$ 128.7 millones; 60.7% más que el mismo periodo de 2022.

Las concesionarias de la Red vial Nacional concesionada ejecutaron US$ 9.2 millones; los terminales portuarios US$ 116.6 millones; la Línea 2 del Metro con US$ 2.9 millones; mientras que los aeropuertos en US$ 2,428.

Inversión acumulada

Ositrán precisó que la inversión acumulada en infraestructura de transporte realizada a través del mecanismo Asociación Publica Privada (APP), desde el inicio de la concesión a febrero de 2023, sumó US$ 10,675 millones, lo que representó el 62.1% del total del compromiso de inversión de las concesionarias, el cual supera los US$ 17,179 millones.

Respecto al nivel de avance, la infraestructura vial representa el 88.65%; seguido por los capitales en puertos 68.75%; vías férreas 54% y aeropuertos 21.9%.

