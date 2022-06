En medio de cuestionamientos y de una crisis alimentaria en ciernes, el último fin de semana se declaró desierta el proceso llevado a cabo por Agro Rural para la compra de 73,529 toneladas de fertilizantes -específicamente de urea- debido a que “ninguno de los postores cumplía con las especificaciones técnicas establecidas”, según se informó desde esta entidad.

Ello ocurre cuando el tiempo se agota tomando en cuenta que en agosto próximo empieza la campaña agrícola 2022-2023 por lo que urge la presencia de fertilizantes.

A lo que se suma -como lo adelantó ayer la Federación de Productores de Arroz- que, si en 45 a 60 días no se distribuyen los fertilizantes entre los agricultores, habrá una escasez de alimentos.

Si bien al filo de la medianoche Agro Rural lanzó un nuevo proceso, ¿cuándo se tendrá los fertilizantes en el territorio nacional? Rogelio Huamaní, director de Agro Rural, entidad responsable de la compra de la urea, calificó como parte del “margen de error” que haya sido declarado desierto el proceso para la compra de urea.

Ante ello dijo que el nuevo proceso se iniciará con “ajustes” a las especificaciones establecidas inicialmente en la que no podrán participar empresas peruanas y se “buscará” que sean las empresas productoras de urea y no los intermediarios los que participen en esta licitación.

- ¿Qué motivó a que se declare desierto el proceso para la compra de fertilizantes? -

Estamos trabajando con un cronograma de adquisición de la urea, dentro de esos plazos hay margen de error. Para la compra de fertilizantes se ha conformado un comité (evaluador) que es autónomo en todas sus decisiones y que ha trabajado con el área técnica las especificaciones técnicas -valga la redundancia- para el proceso, que tenían que cumplir cada uno de los postores. Lo que me han comentado es que se necesitaba (para la urea) un tamaño granular, la disolución en distintas temperaturas con el agua y demás, así como los certificados de calidad, que no han cumplido en su totalidad (los postores) razón por la cual se declaró desierto el proceso. Tomó con bastante optimismo (esta decisión) ya que, al revisar el precio internacional de la urea, de lo que estaba US$ 900 la tonelada la semana pasada, ahora está en US$ 700. Con lo que, en esta nueva convocatoria, vamos a tener -seguramente- mejores precios para comprar una mayor cantidad (de fertilizantes).

- ¿Cuándo se va a iniciar el proceso para la nueva convocatoria de compra de fertilizantes? -

Hoy. El comité (evaluador de compra de fertilizantes) junto con el área técnica están trabajando en este momento en las especificaciones técnicas (la entrevista se hizo ayer). Daremos dos días de plazo para que puedan presentar (empresas internacionales) sus propuestas. Justamente, frente al comunicado que ha propalado el primer ministro ruso en la que decía que, para garantizar la alimentación de los próximos años, están abriendo sus fronteras, ello significa que vamos a tener postores -seguramente- de Rusia y no trabajar con los brokers (intermediarios) sino con las empresas productoras directamente.

- Respecto a los plazos, si mañana (hoy) se lanza la convocatoria y tomando los dos días para la presentación de ofertas, ¿cuándo se podrá concretar la compra? -

La meta es tener (seleccionados) entre viernes y sábado a los compradores (de fertilizantes). Según el Decreto de Urgencia 013-2022, emitido en mayo, se indica que se van a comprar 73,529 toneladas (de urea), pero esto es con un precio estimado de US$ 900 a más la tonelada. Si baja este precio, vamos a tener una mayor cantidad (de fertilizantes). Además, no se ha cerrado la posibilidad de poder negociar con dos o tres empresas (a la vez), que sería lo más óptimo para que cada una entregue -por ejemplo- 30,000 toneladas con lo cual es más rápido tener la totalidad (de las toneladas a comprar) en un tiempo determinado. En la primera semana de agosto ya debería estar este producto en las manos de los productores agrarios o al menos una parte, sabiendo que la siembra es entre los meses de agosto a julio 2023 .(Contraloría afirmó en su último reporte que los fertilizantes estarán en setiembre y no en agosto, como se proyecta).

- ¿Se va a permitir que empresas peruanas puedan participar en el nuevo proceso para la compra de fertilizantes? -

Me estoy basando en lo que dice el DU 013-2022. Este decreto es claro y dice que se debe adquirir el fertilizante en el mercado internacional, razón por la cual estaría impedido la participación de empresas nacionales . Hay que recordar que las empresas nacionales también son terceros que compran a productores de fertilizantes. Ocurre lo mismo para un proceso gobierno a gobierno ya que el DU no lo estipula.

- ¿De qué manera se van a asegurar que en el nuevo proceso participen productores de urea y no intermediarios? -

Porque ahora a todos los que se han presentado y a los se van a presentar vamos a invitarles (a través) de sus correos (electrónicos) para que se puedan inscribir y es más, vamos a ver la posibilidad de que sean la mayor cantidad de empresas que puedan presentar su oferta. Seguramente el comité (evaluador) después de su disertación, van a poder abrir un poco más los términos de referencia para garantizar un número de empresas que estén aptas de poder vender este producto. Recordemos que vamos a tomar en cuenta (como factor de competencia) el tiempo (de entrega) y el precio.

-Específicamente, ¿qué candados se van a colocar en los términos de referencia para que participen productores de urea y qué factor va a determinar a las empresas que se le comprará la urea? –

En primer lugar, todas las empresas que se presenten deben cumplir las especificaciones técnicas, luego ya en la mesa (el comité evaluador) va a tener que negociar con una, dos o más empresas el tiempo de llegada que es de 10 días dentro del marco técnico legal. Nosotros vamos a trabajar con las empresas (productoras) no con brokers, recordemos a diferencia de la ley de contrataciones, la reglas para compras internacionales son distintas, por lo que a cualquier empresa que pueda ganar no lo puedo entregar un porcentaje del dinero si es que no entrega el producto. Estoy seguro que este nuevo proceso no se va a caer. Es más, lo que vamos a buscar ahora -justo le brinde mi punto de vista a uno de los integrantes del comité (evaluador)- es que las empresas grandes nos entreguen el producto en el puerto y tras ello pagarle para que el presupuesto no corra riesgo. Se van a tener nuevos lineamientos técnicos.

-Respecto al presupuesto, algunos especialistas indican que los S/ 348 millones (US$ 90 millones) otorgados por el MEF es insuficientes para la cantidad de fertilizantes que se requieren. Desde Agro Rural ¿se va a solicitar un mayor presupuesto? -

En este momento, la tonelada de urea está bajando. La semana pasada estaba en US$ 900 ahora está US$ 700, lo que es bueno para nuestras intenciones que tenemos de mayor tonelaje. Si este decreto (DU 013-2022) estuvo previsto para la compra de 73,529 toneladas con este bajón, podemos comprar más. En el Perú por año, se requieren un promedio de 450,000 toneladas de urea, entonces con este presupuesto vamos a cubrir -seguramente- la cuarta parte, que es el 25% mientras tanto se están trabajando otros dispositivos legales que serán enviados al Congreso para que nos den facultades para hacer la compra (de fertilizantes) fuera (del Perú) para venderlo posteriormente a un precio social . Ello no se puede hacer ahora ya que el DU 013-2022 y el artículo 60 de la Constitución lo prohíben.

- ¿Cuándo se estarán presentando estos dispositivos legales al Parlamento? -

Seguramente, en dos o tres días porque tiene que contener un sustento técnico y legal.

- Respecto a la distribución de la urea una vez comprada, ¿de qué modo se va asegurar que llegue a manos de quienes realmente lo necesitan? –

En todo el Perú tenemos 20 regiones con una (oficina) zonal de Agro Rural, además tenemos 57 lugares en los que se va a almacenar la urea y eso lo vamos a coordinar o estamos en coordinación con las autoridades locales y con organizaciones agrarias para que, a través de ellas, optimizar la entrega.

- Desde Agro Rural ¿qué filtros se van a colocar para evitar que entrega de urea sea usada con fines políticos, tomando en cuenta las elecciones municipales? -

Precisamente por eso estamos en coordinación con las organizaciones sociales, además el DU es claro cuando se dice que nos vamos a basar en la información que nos proporcione el área estadística de la sede central de Midagri (específicamente el Padrón de Productores Agrarios a cargo del Midagri). Una vez llegada la urea al país, vamos a distribuirla de acuerdo a ese padrón.

-La relación de Rogelio Huamaní con Vladimir Cerrón-

El fin semana, el dominical Cuarto Poder informó que Rogelio Huamaní no tiene experiencia en el sector agrario y habría llegado al cargo gracias a que es allegado del secretario general de Perú Libre y condenado por el delito de corrupción de funcionarios, Vladimir Cerrón.

Además cuenta con una imputación en el Ministerio Público por los delitos de nombramiento ilegal del cargo público, falsedad ideológica y falsificación documentaria.

- ¿Hay presión política de Vladimir Cerrón, al ser usted una persona allegada y cercana a su círculo?-

No, niego categóricamente esta postura. Aquí (en el proceso de compra de fertilizantes) no tiene nada que ver el señor Vladimir Cerrón. Este es un tema meramente técnico y de gestión, que no permite intromisiones de nadie. Lo que corresponde es cumplir con lo que indica el DU y es lo estamos haciendo.

- El reportaje de Cuarto Poder menciona que tiene imputaciones por diversos delitos, además se lo relaciona con unos chats para el pago de cupos de los trabajadores de Gore Junín, en la que laboró durante la gestión de Cerrón -

Como ha visto en el reportaje, si bien es cierto tengo una denuncia por supuestamente no cumplir los requerimientos para el cargo, pero es lo único. No tengo nada que ver con los Dinámicos de Centro, ni en nada. Además, niego esas imputaciones (respecto a los chats).

La Contraloría advirtió que el proceso para la compra de urea declarado desierto el fin de semana no incluía condiciones que garanticen la compra adecuada y generaría el riesgo de que no se cumpla con la entrega oportuna de este insumo prioritario para el inicio de la campaña agrícola 2022-2023.

Entre los temas claves no contemplados en el proceso declarado desierto estaban los plazos, lugar de entrega del bien, plazo de garantía técnica, forma de pago, fecha de internamiento y la cantidad por número de entrega, de ser el caso, entre otros aspectos.

Agro Rural solo se consideró la presentación de la constitución de la empresa, el estado financiero u otro documento equivalente que acredite ventas internacionales del bien objeto de la compra o similares en los últimos dos años, sin precisar el volumen mínimo/máximo de producción o venta del bien solicitado.

