Juan Carlos Odar, economista, señaló este domingo que las protestas y las fuertes lluvias en el país tendrían un impacto económico total de S/ 2,300 millones en lo que va del año.

“En lo que va del año el efecto negativo generado por las protestas es alrededor de S/ 2,000 millones. Además, hay este efecto de destrucción de carreteras por efecto de las lluvias, hasta el momento esto esta generado un efecto negativo de S/ 300 millones adicionales a lo que ya había”, dijo en una entrevista con RPP.

“Esto no necesariamente impacta ahora mismo, ya que también puede estar vinculado a mala producción más adelante. Puede ser un efecto que se vaya distribuyendo alrededor de varios meses”, agrega.

El economista destaca que la economía peruana no se había terminado de recuperar de la pandemia, y sobre ello, ocurrieron las protestas, que ya han tenido un efecto económico en enero. “Ahora tenemos el problema climático adicional, que está generando huaicos y bloqueo de carreteras, eso está sumando daños a la economía”.

Respecto a los planes de contingencia y de subsanación de daños, Odar menciona que el problema no sería la falta de recursos, sino la inexperiencia de los Gobiernos Regionales y la continuidad de los conflictos.

“No hay una restricción en cuánto a los recursos que se puedan utilizar para la reconstrucción. Hay que tener en cuenta que se trata de gobiernos que tienen poco más de un mes en el cargo y en muchos casos son autoridades que apenas está conociendo la realidad de su región o distrito, esto también juega en contra de la reconstrucción”, detalla.

“A parte, no se puede empezar la reconstrucción a medida que no termine la destrucción, todavía la temporada de lluvias sigue en marcha. Pero, no es que haya una restricción de recursos”, explica.

En ese sentido, el experto indica que se ve afectada la imagen del Perú para el resto del mundo, esto debido a las malas experiencias que han podido tener los turistas extranjeros al quedarse varados por las protestas, esto genera un efecto negativo para el país hacia el exterior.

“Lo otro es el efecto en los precios, la inflación ha subido en enero y fuertemente en las ciudades más afectadas por las protestas. Este es un efecto adicional al que ya tenemos y esto incide en la capacidad de compra de las personas”, finaliza.