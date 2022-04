Si bien el dinamismo de los parques industriales no ha sido el esperado en los últimos años –tendencia que se ha acentuado desde el segundo semestre del año pasado– para este 2022 se reavivaría el interés de las empresas por poner en marcha sus proyectos de desarrollo dentro de estos recintos, sobre todo de las vinculadas a la logística y retail.

Según el último reporte de la consultora Binswanger, se empieza a ver un creciente desarrollo en las construcciones de plantas y almacenes en los parques. “Proyectamos que en el 2022, el 15% de los terrenos vendidos tengan almacenes o fábricas en operación”, señaló Juan Ruiz, analista de investigación de la consultora.

Pero a su vez, sostuvo, algunos propietarios de parques industriales están reformulando su apuesta y tomarán espacios para desarrollar condominios de almacenes, debido a su alta demanda y baja tasa de vacancia, al ser una unidad de negocio que sí ha despuntado.

“Algunos desarrolladores, dueños de parques industriales, optarán por hacerlo solos, otros irían porque lo hagan otros inversionistas. También hay quienes han comprado terrenos en los parques para construir una fábrica pero que ahora optan por la construcción de almacenes en condominio para arrendar. Muchos ya lo evalúan para arrancar este año”, dice Ruiz.

Fondos de inversión

Y ante un contexto actual complicado, algunos fondos de inversión que fueron activos compradores de terrenos en parques industriales están empezando a vender sus lotes que adquirieron hace más de cinco años.

“La mayoría de estos lotes tienen un área mayor a 10 hectáreas, y las compras fueron al inicio del proyecto a menos de US$ 80 o US$ 70″, refirió Juan Ruiz.

Max Medina, jefe de Investigación de la consultora, recordó que entre 2015 y 2016 hubo mucha expectativa por los parques industriales, y la adquisición de la tierra era una manera de tener un activo que se revalorizaría, apelando a la plusvalía. Hoy el precio promedio del metro cuadrado es de US$ 120.

“No se pensaba que la venta se hiciera este año, porque un fondo tiene como negocio generar más ganancia que se obtiene por venta de espacios más pequeños o venderlo de manera global a mayor precio, pero el contexto actual acelera el proceso de venta y esto viene dándose desde fines del año pasado”, refiere Medina.

2021: el año en que se vendieron menos terrenos

El último reporte de Binswanger muestra que en el 2021 se vendieron solo 360,000 m2 de terrenos, con una demanda que se redujo alrededor del 50% respecto a las ventas del 2020 (755,000 m2).

De esa manera, el 2021 queda como el año en el que menos se vendió, señala Juan Ruiz, analista de investigación de Binswanger.

“Sin duda, el contexto político afectó negativamente las decisiones de compra de terrenos, principalmente de lotes de más de 10,000 m2. Asimismo, algunas empresas que planeaban comprar lotes para construir sus propios depósitos optaron por alquilar almacenes”, señaló Max Medina, jefe de Investigación de la consultora.

Cabe anotar que durante el año pasado, el 77% de las ventas fueron por áreas de menos de 5,000 metros cuadrados.

Según explica el experto, este tipo de “micro lotes” puede generar una dinámica interesante de compra en el mercado porque el ticket se reduce significativamente e incluso se puede ver a inversionistas particulares que pueden comprar terrenos, no solo las empresas.

Sobre la tarifa, mientras más pequeño sea el lote el metro cuadrado cuesta más. “Si el año pasado había terrenos de 1,000 m2 a 5,000 m2 que costaban entre US$ 180 y US$ 190 el metro cuadrado, los espacios de 300 m2 y 400 m2 podían estar por encima de los US$ 210 o US$220 el metro cuadrado, como en Lurín, porque depende la zona”, dice Ruiz.

Precisiones