La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que se han adjudicado 103 proyectos bajo la modalidad de proyectos en activos, con un monto de transacción e inversión estimada de US$ 7,502 millones.

Se trata de proyectos con modalidades contractuales de venta de activos, desarrollo inmobiliario, transferencias, usufructo, financiamiento, entre otros, realizadas en el periodo 2002 - 2023.

Entre los sectores que más se han beneficiado de esta modalidad de inversión, se encuentran el de comunicaciones con 25 proyectos adjudicados por un monto agregado de transacciones e inversión estimada de US$ 1,753 millones; minería con 17 procesos adjudicados por un monto total de US$ 4,281 millones; agricultura con 13 proyectos adjudicados por US$ 33 millones; inmuebles con 10 proyectos adjudicados por US$ 261 millones y el de electricidad con 9 proyectos adjudicados por US$ 553 millones.

Proyectos en activos es una modalidad de inversión público – privada que se realiza sobre activos de titularidad de las entidades públicas, es decir del Gobierno Nacional, gobiernos regionales o gobiernos locales, u otra entidad pública habilitada mediante ley. El activo puede ser un bien mueble o inmueble, tangible o intangible. El objetivo es que el proyecto sea de utilidad pública, es decir que beneficie a la población.

Entre las adjudicaciones más importantes realizadas por la entidad a través de esta modalidad figuran en minería: las Bambas, Magistral, La Granja y Michiquillay, así como 25 proyectos de telecomunicaciones donde la mayoría corresponden a licitaciones públicas de proyectos de instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de las diversas regiones del país.

Con respecto a las modalidades contractuales, de los 103 proyectos adjudicados destacan los 55 contratos de venta de activos que han representado US$ 994 millones en transacciones, también 25 contratos de financiamiento con un monto de transacciones e inversiones de US$ 1,753 millones, 14 contratos de transferencia por US$ 4,112 millones y otros 9 proyectos con otras modalidades contractuales con un monto de US$ 643 millones.

En relación con el ámbito de influencia de los 103 proyectos adjudicados bajo esta modalidad, la región Lima se encuentra en primer lugar con 26 proyectos y un monto agregado de transacción e inversión estimada de US$ 742 millones. Luego, le siguen los de alcance nacional con un total de 24 proyectos con un monto agregado de US$ 636 millones.

Los otros 53 proyectos adjudicados cuentan con un ámbito de influencia descentralizado enfocado particularmente en una región específica.

Así, por ejemplo, se han adjudicado 7 proyectos en Áncash por un monto agregado de US$ 561 millones, 7 proyectos en La Libertad con un monto agregado de US$ 168 millones, 6 proyectos en Piura con un monto agregado de US$ 43 millones, 3 proyectos en Cajamarca con un monto agregado de US$ 3,508 millones, entre otros.

Por otro lado, las entidades titulares que han encargado a ProInversión desarrollar procesos, mediante proyectos en activos, son el Ministerio de Energía y Minas con 29 proyectos, con un monto total de transacción e inversión de US$ 4,848 millones; el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) con 19 proyectos y un monto total de US$ 1,240 millones; y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego con 12 proyectos y un monto agregado de US$ 35 millones.

Otras entidades titulares que destacan son el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con 9 y 6 proyectos adjudicados, con un monto estimado de US$ 252 millones y US$ 512 millones, respectivamente.

Los proyectos en activos tienen características particulares: no comprometen recursos públicos; no trasladan riesgos a la entidad pública; el desarrollo de estos proyectos se da mediante un proceso más simplificado que la modalidad de Asociación Público - Privada.

A través de esta modalidad se pueden desarrollar proyectos en sectores como el minero, telecomunicaciones, inmobiliario y varios otros más, según ProInversión.

