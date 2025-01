ProInversión informó, tras adjudicar ayer la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chincha (PTAR Chincha), que tiene previsto adjudicar otros siete proyectos en Saneamiento por US$ 1,651 millones bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). Estas obras beneficiarían a 4.2 millones de habitantes y contribuirá al cierre de brechas en infraestructura, principalmente de manera descentralizada.

La cartera incluye seis PTAR por US$ 1,009 millones ubicadas en Chincha (US$ 97 millones), Puerto Maldonado (US$ 97 millones), Trujillo (US$ 427 millones), Huancayo (US$ 170 millones), San Martín (US$ 144 millones) y Cajamarca (US$ 74 millones).

Además, se ha previsto la adjudicación del proyecto Obras de Cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable de Lima (US$ 472 millones) que contempla el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de obras nuevas y existentes con el objetivo de incrementar la disponibilidad de agua potable y mejorar la cobertura en el este y sur de la capital.

En este grupo también está la Desaladora Ilo, US$ 170 millones, que busca tratar el agua del mar en Moquegua para cubrir la demanda no atendida del servicio potable e incrementar la calidad del servicio las 24 horas del día.

Al respecto, el presidente del Consejo Directivo de ProInversión y ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, refirió que el sector Saneamiento ha venido apostando por las APP para brindar servicios de alta calidad, como los casos de las PTAR Taboada y La Chira, que han permitido solucionar el problema de servicio en Lima.

Explicó también que la adjudicación ayer de la PTAR Chincha (a la empresa española FCC Aqualia por US$ 96.5 millones) abre un capítulo importante en la apuesta del sector por las APP para cerrar brechas en Saneamiento, puesto que existe una cartera importante por adjudicar entre 2025 -2026 y que incluye plantas de tratamiento en diversas regiones del país.

“Es que el tema de brechas no solo las puede cubrir el sector público, para ello se incorpora al privado para trabajar mediante APP o contratos de concesiones y eso estamos trabajando en ProInversión”, subrayó Arista.

Por su parte, Ezequiel Cambiasso, jefe de operaciones del BID en Perú, mencionó que vienen apoyando al país en nueve proyectos de APP en Agua y Saneamiento que representa una inversión de US$ 1,100 millones y que beneficiará a 3.5 millones de habitantes, principalmente de manera descentralizada.

