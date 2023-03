La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó este lunes que las concesiones viales a la fecha han involucrado un compromiso de inversión total de US$ 5,449 millones, habiéndose ejecutado el 88%, es decir más de 4,800 millones.

Cabe mencionar, que el esquema de concesiones mediante la APP le permite al Estado construir, financiar, mantener y renovar la infraestructura durante un periodo de tiempo determinado. A la fecha, existen 16 contratos de concesión con un plazo promedio de 23 años. De este total, seis proyectos han sido autofinanciados y 10 cofinanciados, precisó la entidad.

Además, el total de carreteras intervenidas es de 6,693 km, que equivalen a cerca del 23% de la Red Vial Nacional.

ProInversión también indicó que las inversiones realizadas mediante estas 16 concesiones han permitido mejorar la interconectividad regional, reducir los costos y tiempos de viaje, impulsar las cadenas logísticas de productos y fomentar el turismo. Asimismo, que han reducido considerablemente el número de accidentes de tránsito en las vías concesionadas.

Un claro ejemplo en la disminución de tiempo es el caso de la IIRSA Sur Tramo 2 (Urcos-Inambari) que redujo el tiempo de viaje en 4.5 horas, de forma similar, la carretera IIRSA Sur Tramo 4 (Azángaro – Inambari) permitió reducir el tiempo de viaje en cerca de 10 horas y la IIRSA Sur Tramo 5 (Puno-Ilo) redujo el tiempo en 4 horas.

El esquema de APP ha generado menores sobrecostos y demoras que la obra pública tradicional, aseguró ProInversión. De acuerdo con el estudio del BID, las carreteras concesionadas redujeron el sobre plazo promedio, en la etapa de construcción, en seis meses aproximadamente.

Las vías concesionadas autofinanciadas también han generado un importante ahorro fiscal para el Estado, reiteró.

Proyectos en cartera

La perspectiva de nuevas concesiones viales es favorable. Actualmente, ProInversión tiene en cartera dos proyectos viales por más de US$ 3,300 millones. Se trata de los proyectos Anillo Vial Periférico (US$ 2,380 millones) y la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo IV (US$ 929 millones).

El Anillo Vial Periférico será una autopista de 34.8 km de longitud que permitirá interconectar de manera eficiente los principales ejes de transporte regional de Lima: Panamericana Norte, Carretera Central, Panamericana Sur; así como una mejor conexión con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Puerto del Callao.

El proyecto incluye, además de la autopista de 34.8 km de longitud de seis carriles a nivel de carpeta asfáltica, dos túneles con bóvedas (2.29 km y 1.93 km respectivamente de tres carriles cada uno), puentes, viaductos, pasos de desnivel e intercambios viales. La declaratoria de interés está prevista para el II Trimestre de 2023.

Por su parte, la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo IV, contempla el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de 965.2 km de carreteras.

La Operación y Mantenimiento comprenderá Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Periódico y Operación de peajes, pesajes y servicios obligatorios que aseguren la transitabilidad cumpliendo niveles de servicio y atendiendo oportunamente cualquier emergencia vial que se produzca durante el periodo de la Concesión.

El relanzamiento del proyecto está previsto para este mes y su adjudicación para el I trimestre del 2024.

