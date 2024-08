Programas para construir escuelas y hospitales dejaron de ejecutar más de S/ 1,600 mlls.

Estas unidades no son nuevas en la discusión, pues ya años anteriores se ha cuestionado, desde diferentes frentes, si el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Educación (Minedu) deben ser también constructores –a través de estas entidades que forman parte de ellos– o deben poner el foco solo en la política pública.

Estas interrogantes nos llevan a analizar cómo les ha ido al Pronis y Pronied en estos años, para conocer lo que “recibiría” el futuro Ministerio de Infraestructura.

Para Camilo Carrillo, Associate Partner de Infraestructura de EY Perú, tiene sentido que ambas unidades pasen a un ministerio que se dedique a obras, pero hay retos por delante.

Las dos unidades

Pronis ha recibido en los últimos cinco años, entre 2019 y 2023, cerca de S/ 2,287.7 millones (presupuesto institucional modificado - PIM), de los cuales, en ese periodo, devengó un 70.7%, de acuerdo con la data de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 18 de agosto.

Estas cifras merecen dos revisiones. En primer lugar, se esperaba que en esos años el programa vinculado a Salud cuente con casi S/ 3,369.5 millones (presupuesto institucional de apertura - PIA), pero por distintas modificaciones presupuestarias, al final se quedó con menos.

Esto, en parte, ayudó a que el avance, en porcentaje, se vea mayor. Aún así, se dejó sin ejecutar más de S/ 670 millones.

Por el lado del Pronied, la situación es similar. Entre el 2019 y 2023 registró un PIM que sumó S/ 2,893.5 millones, por debajo del PIA previsto (S/ 3,508.8 millones). Así, ejecutó en cinco años un 65.4%, dejando más de S/ 1,000 millones sin uso.

En concreto, entre los dos programas dejaron de ejecutar más de S/ 1,600 millones en los últimos cinco años.

Presupuesto 2024

Para este año, registra un PIM de S/ 880.5 millones, con un avance de 52.3% al 18 de agosto. Por ejemplo, para el mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1, en Cusco, se asignó S/ 126.8 millones para este año y ya se alcanzó un avance de 71.7%.

En tanto, el programa vinculado a Educación, tiene S/ 534.6 millones, con un avance de 50% hasta el último domingo. Por ejemplo, para el mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel primaria, secundaria y Educación Básica Alternativa (EBA) en la Institución Educativa Juan Espinoza Medrano, en Apurímac, tiene S/ 67.3 millones, y ya se invirtieron 59.5%.

El paso al ministerio

Carrillo remarcó: “Está justificado que pasen por las ineficiencias actuales. Sin embargo, se debería seleccionar a los mejores profesionales. Y, el nuevo ministerio (de Infraestructura) debería entrar al Régimen del Servicio Civil (Servir) lo antes posible”.

En detalle, lo que el ejecutivo menciona es que se entiende que no se podrá iniciar el ministerio bajo el régimen de Servir, pero se hace relevante que se pongan plazos claros para que la gestión sea óptima y se mejoren los resultados.

“Lo ideal sería que estén en Servir. Tienes que ir trabajando con lo que tienes, sí, pero no puedes dejarlo abierto. Debe ponerse plazos. Para que no quede lo de Servir como un deseo. Necesitamos mejores profesionales en las entidades, no podemos tener una mega oficina de administración”, detalló.

