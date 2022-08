En el caso de la producción, en julio último, la explotación nacional de petróleo alcanzó los 39,864 barriles en promedio diarios (bpd), lo que significó una contracción de 12.9% con respecto a la alcanzada en junio pasado, en que se extrajo 45,784 bpd, según cifras de Perupetro.

Freno

Esa cifra representó además un freno en la recuperación de la explotación petrolera, luego que en marzo cayera a su nivel más bajo del año, con poco más de 29 mil barriles por día, y que en abril llegó a los 41,900 bpd.

Sin embargo, estas cifras están aún lejos de las más de 60 mil toneladas extraídas en promedio diario que se había alcanzado entre enero y febrero del 2020, antes de la llegada del Covid-19 al Perú.

Líquidos de gas

Además, la producción nacional de líquidos del gas natural, el mismo del cual se extrae el gas propano y butano (GLP) que se vende envasado y para uso vehicular, alcanzó en el sétimo mes del año su nivel más bajo del 2022.

En ese mes se produjo 107,011 barriles en promedio diario de líquidos del gas natural, lo que representó una contracción de 9.73% con respecto a los 118,549 barriles producidos en julio del 2021.

Con respecto a junio pasado significó además una merma del 17.1%. Según reporte de Perupetro, la actividad extractiva de ese insumo tuvo su mayor contracción en el Lote 57, que pasó de 11,614 barriles en promedio diario (bpd) en junio, a 2,312 bpd en julio, mientras que el del Lote 88 se contrajo de 51,322 bpd a 45,404 bpd en el mismo periodo.

Vale recordar que, a raíz del aumento de la demanda de gas GLP, y a que -según expertos- la producción de líquidos de gas habría alcanzado ya un tope, es que están aumentando las importaciones de GLP, que hoy representan el 25% del consumo nacional de ese combustible.

Contratos

Mientras tanto, las inversiones en exploración por hidrocarburos en abril (la última cifra que registra Perupetro) alcanzaron apenas los US$77,950, una caída de 81% frente a igual mes del 2021, y representaría la cifra más baja registrada en los últimos años.

De hecho, Arturo Vásquez, ex viceministro de Energía y director de investigación de Gerens, advirtió que hoy en el Perú ya no se está explorando en el sector hidrocarburos, debido a la incertidumbre que hay en el sector privado, pues no se sabe si va a haber más estatismo o se apostará por el sector privado. Además, hoy hay apenas seis contratos de exploración vigentes, menos de la mitad de los 13 contratos que había a inicios del 2020, y la exploración este año fue nula (ver gráfico)

En riesgo. La SNMPE refirió que, de acuerdo con informe de Perupetro, esa agencia estatal advierte el riesgo de paralización del proyecto exploratorio de Petrolífera Petroleum del Perú en el Lote 107, en Pasco, que ya lleva 827 días de suspensión por permisos posteriores al Estudio Ambiental, por la decisión estatal de hacer obligatoria la consulta previa.