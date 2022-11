Así advirtieron fuentes cercanas a la empresa, que informaron que, a raíz de dicha medida de fuerza, el personal dedicado a las labores de minado no está recibiendo los insumos necesarios para la extracción del mineral, lo que ha llevado a que la producción de la mina caiga un 70%.

Además, si bien Las Bambas tiene una capacidad de producción de 400 mil toneladas métricas finas al año, el año pasado, debido a medidas de fuerza como las antes mencionadas, su explotación se redujo a sólo 290 mil toneladas.

Para este año, con dos meses de paralización, se estima que llegaría a producir menos de las 240 mil toneladas previstas para el 2022.

Además, las barreras que obstaculizan el tránsito de camiones de la empresa por el mencionado corredor tampoco están permitiendo que los concentrados del mineral puedan ser transportados para su embarque por el puerto de Matarani, en Arequipa.

¿Desde cuándo se han iniciado los bloqueos?

Vale recordar que en estos momentos se producen dos bloqueos en forma simultanea en el corredor minero del sur (que recorre Apurímac, Cusco y Arequipa), uno, iniciado el 28 de octubre último en la provincia de Chumbivilcas, en el departamento del Cusco, por comuneros que reclaman incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno.

El segundo se registra en el distrito de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, departamento Apurímac, donde se asienta la mencionada mina, y donde parte de los reclamos van dirigidos contra la empresa Mineras Las Bambas, por supuestos incumplimientos de su parte de compromisos asumidos con las comunidades.

Trascendió que, si los bloqueos continúan, y estando hoy a un 30% de su producción, es posible que en los días siguientes se paralice totalmente la actividad de la empresa así como su planta concentradora.

Carlos Gálvez, past president de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), por su parte, que la posición que está adoptando el gobierno, de absoluta parálisis frente a la conflictividad minera que afecta a Las Bambas, es lamentable.

“No está protegiendo a todos los peruanos, porque esa paralización nos está afectando a todos, al no estar aportando los impuestos que debería estar aportando, no generar la riqueza que debería y no proporcionar los fondos para los programas sociales que se deberían estar ejecutando”, aseveró.

Vale recordar que Las Bambas aporta un 2% de la producción mundial de cobre, y es el cuarto productor nacional de ese metal rojo, con una participación del 10.6% en la explotación local de ese recurso, después de Southern (14.1%), Cerro Verde (19.8%) y Antamina (21.0%).

Contratistas reclaman

En tanto, Noe Huachaca Cereceda, gerente general de FH Ingenieros, una de las empresas contratistas de Las Bambas, señaló a Gestión que los continuos retrasos que está sufriendo la operación de la empresa por el accionar de las comunidades, están afectando ya a nivel financiero a esas empresas.

“Estamos ajustados con los créditos, tratando de cumplir a duras penas con los proveedores y esta nueva paralización agudiza más la mala situación en que nos encontramos”, apuntó, y reclamó que existe total indiferencia del Estado frente a esta situación.

“El Estado es bastante indiferente ante esta situación; no entiende el impacto que genera Las Bambas a nivel no sólo de Cotabambas, sino de todo Apurimac y el Estado peruano, por el aporte del canon y regalías que genera”, aseveró.

FH ingenieros, y otras 56 empresas proveedoras de Las Bambas emitieron un pronunciamiento rechazando los bloqueos y exigiendo a los manifestantes que garanticen el respeto de los derechos humanos de sus trabajadores, quienes se encuentran retenidos en la zona, impidiéndoles el paso incluso por razones humanitarias.

Señalaron que, desde que empezó a operar Las Bambas, ya suman más de 550 días de bloqueos, situación que afecta a los 75 mil puestos de trabajo directo e indirecto que genera la cadena de valor de Las Bambas.

Producción

En tanto, la producción minera en el país en setiembre se contrajo en seis de los ocho principales metales que procesa el Perú, según reporte SNMPE.

Así, precisa que, si bien se incrementó la producción de cobre en un 13.3% con respecto a setiembre del 2021, cayó en 9% la extracción de oro, en tanto la de zinc se contrajo en 14% anualizado, la de plata en 8% anual.

También se redujo en 11% la explotación de plomo, en -17% la de hierro, en -1% la de estaño y en -38% la producción de molibdeno.