En la presentación del segundo Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva (BCR), su presidente, Julio Velarde, señaló que la escasez de urea podría traer problemas en producción agrícola, sobre todo en el cuarto trimestre del año.

“En producción, en el año se notaría poco, pero en el cuarto trimestre se espera que en los cultivos como arroz y papa pueda haber una caída alrededor del 10%. En otros cultivos, menos importantes, la caída podría ser algo mayor”, apuntó.

El presidente del BCR hizo énfasis en la reacción de las autoridades correspondientes para conseguir el fertilizante.

“Vamos a ver cómo evoluciona. Todavía hay posibilidad de conseguir estos fertilizantes. Va depender de la reacción del Midagri, y también de los privados, pues algunos han dicho que no están importando (urea), porque no saben cuánto traerá el gobierno, entonces no están seguros si tendrán mercado. El efecto será negativo, pero esperamos que no se tan grande”, dijo en la conferencia.

En relación a ello, según reportó el BCR, el precio internacional de la urea creció 263% en 2021 y a mayo del 2022 acumula una caída de 21%. Por otro lado, a nivel minorista el precio subió 145% en 2021 y acumula un aumento de 17% en abril 2022.

“Felizmente se está comenzando a corregir el precio (de la urea). Gran parte del aumento se dio el año pasado, o sea parte de este avance ya está incorporado en los precios que se están viendo ahora (a nivel minorista en el mercado local)”, apuntó Velarde.

Elaboración: BCR

Ante el encarecimiento de la urea, los productores han recurrido a la sustitución de la urea por nitrato y sulfato de amonio, así como por otros fertilizantes, indicó el BCR.

“Pueden ser menos eficientes que la urea, pero está parcialmente compensando la caía de las importaciones. Entonces el efecto (de importar menos úrea) no es tan dramático” dijo Velarde.

Elaboración: BCR

Alimentos y combustibles

Desde el último Reporte de Inflación, indicó el BCR, los commodities han mantenido una tendencia al alza, acentuada por el conflicto Rusia-Ucrania. En particular de commodities como el petróleo (50% en lo que va del año) y gas natural (127%); así como de alimentos como el trigo (42%), maíz (25%) y el aceite de soya (19%).