El presidente del Congreso, Alejandro Soto , firmó hoy la autógrafa del proyecto de ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que según organizaciones ambientales e indígenas promovería la deforestación de la Amazonía.

Además se dio cuenta que hasta el día de hoy, por la mañana, en la página web del Congreso de la República se podía observar los pedidos de reconsideración planteados por las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes, respecto a la votación que aprobó el texto sustitutorio del dictamen que acumula los proyectos de ley 649, 894 y 2315/2021-CR, que modifican la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.





Sin embargo, hoy por la tarde, estos pedidos dejaron de figurar en el expediente de la web del Congreso, como si nunca hubieran existido. Además, el Presidente del Congreso, Alejandro Soto, envió la autógrafa al despacho Presidencial ordenando su publicación y entrada en vigor, sin respetar los pedidos de reconsideración admitidos anteriormente.

“En la página del Congreso, se visibilizaba las reconsideraciones presentadas, ahora ya no existen ¿por qué? Como toda reconsideración presentada y existiendo visiblemente en el sistema, la reconsideración debió seguir el procedimiento formal y votarse. Luego de la remisión al Ejecutivo, en la página del Congreso ya no obra dichas reconsideraciones, en concreto han sido eliminadas las reconsideraciones presentadas ¿por qué? Claramente se ha evitado que el procedimiento se cumpla, lo correcto era votar la reconsideración presentada, y no obviar su existencia (eliminarla) para aprobarla”, expresó la congresista Ruth Luque ( Juntos por el Perú).

SPDA cuestiona norma

Especialistas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señalaron en un informe legal, que la modificatoria de la Ley Forestal promueve y legaliza la deforestación y degradación de los bosques, y pone en riesgo los medios de vida de las familias agricultoras en la Amazonía. Además, vulnera los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Cabe resaltar que, el 4 de enero el congresista Edwin Martinez (Acción Popular) solicitó que continúe el trámite para la publicación de la norma que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, pasando por alto las reconsideraciones presentadas.

Sobre esto, la SPDA advirtió que el Presidente del Congreso debía respetar los pedidos de reconsideración admitidos a trámite, y rechazar el pedido del congresista Martinez en garantía de los procedimientos del Congreso.

Principales consecuencias según la SPDA:

Con la aprobación de la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre se generaría:

Vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas u originarios.

Legalización de la deforestación y degradación de los bosques.

Afectación a los medios de vida de las familias agricultoras de la Amazonía.

Incumplimiento de los compromisos bilaterales e internacionales de Perú en la reducción de la deforestación y derechos humanos.

¿Cuándo se aprobó la modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre?

La noche del jueves 14 de diciembre, el Congreso de la República decidió aprobar -por insistencia- los proyectos de ley 649, 894 y 2315/2021-CR, que modifican la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Con 70 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones, el Parlamento modificó el procedimiento de clasificación de las tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM), lo cual permitiría legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario.