El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que tienen en todo un programa de reprogramación de deudas para los negocios que se vieron afectados por la llegada de la COVID-19.

“Si no me equivoco las cifras era de 19 mil millones y me parece se han reprogramado 16 mil millones. Todavía hay como 3 mil millones con facilidades con garantías del gobierno que tienen los bancos disponbibles para reprogramar las deudas”, señaló el titular del sector, Pedro Francke.

Asimismo, dijo que preparan una medida adicional para los sectores más golpeados.

“Para algunos sectores especialmente golpeados como el turismo sí vamos a dar una medida adicional porque es verdad que sectores como el turismo están particularmente golpeados”, precisó.

“Los que tienen más dificultad son aquellos que sus pequeños negocios no se han reactivado”, agregó.

No obstante destacó que los dato muestran que ya se está dando la reactivación económica y que esta avanza rápidamente.

“Tenemos la suerte de la pandemia está muy baja y eso nos está ayudando. Ojalá que nos mantengamos en tercera ola que es un riesgo y no una realida”, indicó en Exitosa.

“Uno ve los negocios con gente y los indicadores de consumo de electricidad, de importaciones de bienes de capital, de facturación electrónica. Entonces, todos aquellos que necesitan un alivio, la plata está disponible. S/ 3 mil millones no es poco”, resaltó.