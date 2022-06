Y es que, el precio del combustible ya representa para algunas aerolíneas el 40% de su estructura de costos, según la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI).

De acuerdo con Platts, hay una diferencia significativa entre el precio del combustible para aviones (US$ 175) vs. el precio de barril de petróleo (alrededor de los US$ 115).

Carlos Gutiérrez Laguna, gerente general de la AETAI, explicó que en teoría -al ver el cuadro- hay un incremento en el precio y eso en algún momento va a repercutir.

“El detalle es que cada aerolínea tiene compras a futuro, donde el precio del barril se respeta así este aumento (…) este incremento en el precio del petróleo que vemos ahora es –parte- consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania”, señaló.

“Si la aerolínea está protegida, porque compró a un menor precio el combustible, puede mantener su tarifario final al público. Si la protección se acaba y debo comprar el combustible evidentemente esto se va a ir al precio de la tarifa. ¿Cuándo o si se trasladará el 100% al pasajero? Dependerá de la estrategia comercial de cada aerolínea”, agregó.

Gutiérrez detalló que, por lo general, el impacto del precio del combustible dentro de la estructura de costos está entre 30% y 35%, “pero, con el incremento del crudo ha pasado a 40% en algunas aerolíneas, no en todas”.

Combustibles sostenibles

Otro factor que impacta en el incremento de precios es los escases de combustible sostenible para aviación. Y es que, la aviación comercial contribuye a un 2% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono.

El último lunes, Willie Walsh, director de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), invocó a las compañías petroleras a acelerar el desarrollo de combustibles alternativos, cruciales para que la industria de la aviación cumpla su objetivo de emisiones netas cero en el 2050.

Según dijo, el sector aeronáutico requiere enormes inversiones en los llamados combustibles sostenibles para la aviación (SAF, por su sigla en inglés), que actualmente escasean y son mucho más caros que los combustibles convencionales para aviones.

“Es una oportunidad de negocio. Ya no es necesario tener petróleo en el suelo para producir combustible. Hay muchas materias primas disponibles para producir combustibles sostenibles”, señaló en una rueda de prensa en Doha.

Sobre el tema, Gutiérrez Laguna, dijo que, si bien es una alternativa que se viene desarrollando, tiene como limitación el volumen que se produce.

“En la región hay en Brasil, y una iniciativa en Paraguay para ver cómo empiezan a crecer en porcentaje, para ver se pueda aumentar un porcentaje del combustible alternativo. Pero, eso es un trabajo de largo aliento”, comentó.

LEA TAMBIÉN: Compañías aéreas advierten a petroleras que deben acelerar producción de combustibles alternativos

Demanda por boletos aéreos

De acuerdo con AETAI, en Perú hay una demanda bastante contenida cuya oferta se viene regularizando.

“Creemos que para fines de julio y principios de agosto hayamos superado los niveles de volumen de tráfico prepandemia a nivel nacional. A nivel internacional va a demorar un poco más por las restricciones en algunos países de destino”, dijo el gerente general del AETAI.

LEA TAMBIÉN:

Cuáles son las aerolíneas low cost que operan en el Perú

Las tecnologías detrás de los aeropuertos inteligentes para reducir tiempos de espera

IATA confía en que las aerolíneas pueden superar la desaceleración del crecimiento global

Low cost Volaris inicia operaciones en Perú volando desde México, qué rutas ofrece