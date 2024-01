Si bien el año pasado el valor del metal rojo descendió al cerrar en US$ 3.84 por libra, que equivale a una caída de 3.7% respecto del promedio de 2022, se espera que repunte este 2024, pero estará sujeto a las decisiones de China, el mayor demandante de este mineral, señaló Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE).

Gobitz indicó que entre marzo-abril los funcionarios del país asiático tienen una reunión de planificación y va a depender de qué medidas acuerden ejecutar.

“China tuvo un problema inmobiliario que creció sin demanda, como le pasó a Europa y Estados Unidos en su momento. Si realizan su ajuste y comienzan a crecer de manera orgánica, deberíamos tener un precio del cobre en el orden de US$ 4 por libra para el segundo semestre”, sostuvo a Gestión.

Por la parte de la producción cuprífera, el presidente de la SNMPE mencionó la posibilidad que este año se tenga otro récord con casi 3 millones TMF (en el 2023 habría terminado alrededor de 2.7 millones TMF).

Coincidiendo con Gobitz, Katherine Salazar, analista del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, estimó que el promedio del precio del cobre sería US$ 3.85 por libra este año, pero tendría picos de US$ 4 en el segundo semestre. Desde el 2025, llegaría a rondar los US$ 4.05.

Explicó que este 2024 los precios del metal rojo comenzaron corrigiéndose y, a la fecha, se encuentra entre US$ 3.80 a US$ 3.85 tras caer a niveles de US$ 3.70 el año pasado.

“China espera inyectar cerca de US$ 278,000 millones y eso impulsará los precios del cobre, pero en febrero caería un poco por el Año Nuevo Chino, luego se normalizaría ante los estímulos económicos del país asiático para reactivar su economía. Considero que para la segunda mitad del año podríamos estar en US$ 3.90 y picos de US$ 4”, apuntó.

Impacto en las exportaciones

Salazar mencionó que como el precio del cobre se mantendrá “plano”, el crecimiento de las exportaciones irán más por los volúmenes en 1.3% para este año, es decir, US$ 23,550 millones.

“Esto será por la mayor producción de cobre que se daría este año en Quellaveco, Cerro Verde, Las Bambas, además, no se escuchan los temas de paralizaciones”, puntualizó.

Precio del cobre por oferta

Ricardo Carrión, gerente de Mercado de Capitales de Kallpa SAB, señaló que el precio del cobre debería estar rondando los US$ 4 la libra pasada la segunda mitad del año. .

El experto comentó que el fundamento es más por oferta. “Uno de los puntos más importantes es que el año pasado se suspendieron las operaciones de First Quantum de Panamá, entonces, eso va a generar una reducción de cobre de aproximadamente 400,000 toneladas anual y eso representa el 1.5% de toda la oferta mundial”, anotó.

En esa línea, precisó que esa contracción de la oferta se trasladará al precio. “Además, no hay tantos proyectos de cobre a la vista ni en Perú ni en el mundo. A eso hay que sumarle que los costos de extracción de cobre están subiendo”, agregó.

En cuanto a la demanda, Carrión manifestó que se prevé que China tenga un crecimiento más acotado en su economía y eso ya lo viene “digiriendo” el mercado.

Bajo ese contexto, el gerente de Mercado de Capitales de Kallpa SAB sostuvo que el Perú debería aprovechar esa oportunidad de precios del cobre.

“En la medida que podamos sostener o incrementar los niveles productivos nos irá bien. De nada nos serviría tener un buen precio del cobre y ver afectada nuestra producción. Pero para este año esperamos una mayor recaudación”, replicó.

Subrayó que en el corto plazo la preocupación viene por la producción, que debería superar los 2.7 millones de TMF, mientras que en el mediano plazo ir destrabando proyectos de cobre. En el Perú se viene realizando algunas ampliaciones y en la mira se tiene a Zafranal (Arequipa), que empezaría su construcción en el 2025.

El especialista también dijo que se esperan novedades sobre Tía María (Arequipa), pero se necesita un acuerdo con las comunidades para sacar adelante el proyecto que contempla una inversión de US$ 1,400 millones.

Acciones que debe realizar el Gobierno

Por el cambio de la matriz energética, Luis Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas, enfatizó que el precio del cobre crecerá en el mediano y largo plazo e impulsará a la reactivación económica.

“Ahora anda alrededor de US$ 3.80, bajó un poco, pero en promedio es un precio importante para el Perú, así que generará, con buena caja en tributos, aún más con lo que se espera de producción en 2.8 millones de TMF para el 2024 ”, remarcó.

Por tal motivo, Incháustegui afirmó que el Perú -con proyectos por más de US$ 53,000, de los cuales el 75% son de cobre- debería aprovechar ese potencial.

“He visto que el Gobierno va a mejorar un poco las normas, pero el tema de ventanilla única debe acelerarse y también lo de la consulta previa”, sugirió.

En tanto, Salazar recomendó que el Gobierno debe materializar sus objetivos de reducir las tramitologías en la minería con los sectores involucrados y así avancen los proyectos, así la producción de cobre pueda crecer más.

SOBRE EL AUTOR Javier Artica Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. En el 2009 ingresó a formar parte del equipo de Perú21 y el 2021 se desempeñó como periodista del área Núcleo de Economía del Grupo El Comercio. Actualmente como redactor en Gestión.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.