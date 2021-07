El precio del aceite vegetal envasado fue uno de los que más se incrementó en la capital (7.3%) en junio. De hecho, fue uno de los cinco productos que más incidencia tuvieron en la inflación de ese mes por dos factores: el alza del insumo importado (aceite crudo de soya) y del tipo de cambio. Actualmente, una botella de un litro ya casi alcanza los S/ 12.00 (ver el dato).

Esta tendencia al alza del precio del aceite aún se mantendrá hasta que se normalicen los precios internacionales del insumo y se refleje en el precio al consumidor.

Eduardo Jiménez, Jefe del Sistema de Información de Macroconsult, mencionó que “sin duda, si los commodities agrícolas siguen al alza, el precio del aceite seguiría al alza también. Además, el tipo de cambio podría empeorar la situación”.

Por su parte, Henry Álvarez, gerente de Maximixe Economía, explicó que “en el mundo el precio de la soya, al igual que otros insumos alimenticios, ha crecido considerablemente por la paulatina normalización de la demanda y sobre todo por elevación de los costos logísticos (fletes). Lo que ha hecho el tipo de cambio (al aumentar por la incertidumbre electoral) es amplificar el impacto del alza de los commodities. Los primeros en ser impactados fueron los precios mayoristas, estos impactan en los costos de producción y luego si no hay capacidad para soportar una reducción de márgenes, se hace efectivo en los precios al consumidor final, que es lo que está pasando”.

Los detalles

Una de las razones que explica el alza es el alza del aceite crudo de soya importado. Según el Banco Central de Reserva (BCR), en enero el precio internacional del aceite crudo de soya era de US$ 977 la tonelada (TM) y en junio llegó a US$ 1,674, su mayor cifra en el año. Ahora, en lo que va del mes, el precio está registrando una ligera baja (US$ 1,543).

“El traslado de precios al consumidor a veces puede demorar como tres meses por la reposición de los inventarios que se han realizado con precios altos”, explicó un analista a gestion.pe (13.07.2021).

El tipo de cambio (S/ por US$) también impacta en los precios de productos importados: el dólar nuevamente está cerca de S/ 4.00 (el día 13 cerró en S/ 3.977).

EL DATO. Precio del aceite. En el mercado N° 2 de Surquillo ya una botella de aceite clásico ( 1 litro) cuesta S/ 11.93, según el aplicativo Mi Caserita (el 14 de julio), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

LAS CLAVES

Alicorp. Participa con el 47.4% del mercado de aceite cuando se analiza por volumen, y con el 52.8% cuando se habla de valor, según información de su Memoria Anual 2020. Aceites comestibles. El mercado de aceites comestibles es de alrededor de 330 mil TM anuales. Su importancia es tan grande que mientras el consumo privado total ha crecido 5% promedio anual en lo que va del siglo XXI, la demanda de aceites lo ha hecho al 8%, refirió Henry Álvarez, gerente de Maximixe Economía. Importación. Aproximadamente unos US$ 350 millones de aceite de soya se importan al año. Las compras han sido estables en los últimos 10 años, con un crecimiento promedio menor al 2% anual, según Maximixe Economía. Precio 2020. El promedio fue US$ 696 por tonelada métrica de aceite crudo de soya, según el Banco Central de Reserva.