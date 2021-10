El porcentaje de la población que utiliza cuentas de ahorros aumentó de 43% a mediados del 2020 a 52% a mediados del 2021, informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). “Nueve puntos en un año es una gran mejora en términos de uso de (cuentas de) depósitos”, anotó su jefa, Socorro Heysen.

Destacó la iniciativa de creación de una cuenta de ahorro en el Banco de la Nación (BN) asociada al documento nacional de identidad (DNI) de los adultos en el Perú como parte de la estrategia gubernamental de inclusión financiera.

Esta medida se produjo como resultado de la dificultad que encontró el Gobierno, durante la pandemia, para distribuir los subsidios y bonos de ayuda económica a las personas de zonas alejadas del país que no están bancarizadas, explicó.

Esta iniciativa -agregó- de las cuentas de depósito (con DNI) se vincularán a los sistemas de pagos electrónicos y se implementarán gradualmente a partir de este mes.

En el marco regulatorio, comentó que fueron lo suficientemente flexibles para permitir la búsqueda de innovación (en el sector) y que continuamente trabajan y actualizan las normativas sobre seguridad de la información, ciberseguridad, etc.

“Todas estas nuevas normativas están creando un marco para que la transformación digital se lleve a cabo de forma eficiente y segura porque como regulador financiero lo que más nos preocupa, es que el proceso de transformación digital se efectúe de forma segura”, anotó.

Una seguridad en términos de estabilidad financiera; de integridad del sistema financiero, de prevención de lavado de dinero y otros delitos; y en favor del consumidor, a fin de asegurar que las entidades financieras tomen las precauciones adecuadas para mitigar los riesgos para los usuarios, comentó.

Muchas regulaciones se implementarán gradualmente porque requieren ajustes de la industria (financiera), pero otras demandan que la industria las entienda y se adapte a ellas para emplearlas en sus proyectos, sostuvo.

“Todos estos procesos son enormes desafíos para los reguladores, la industria y el país porque no es un esfuerzo de una entidad o del gobierno, se trata de un esfuerzo común”, mencionó.

Consideró -igualmente- que las preocupaciones sobre las criptomonedas destacan para los reguladores desde los puntos de vista de estabilidad financiera, protección al consumidor y lucha contra el lavado de dinero.

Esto debe ser abordado adecuadamente y en el Perú aún se encuentra en proceso de evaluación muchos de estos aspectos, por lo que se espera definir políticas en los próximos meses, precisó.

-Pagos digitales-

Las alianzas en los pagos digitales en el Perú están contribuyendo a que los peruanos de las áreas rurales lejanas y de barrios con menores ingresos tengan acceso a transferencias de dinero a través de teléfonos móviles, señaló durante su ponencia en el evento “Digital Transformation in the Financial Industry: Implications for Financial Inclusion, Stability & Supervision”, del Toronto Centre, en el marco de las Annual Meetings 2021 del International Monetary Fund (IMF) – World Bank Group (WBG).

La SBS recolecta información regular sobre los nuevos productos que desarrollan las entidades financieras, así como los cambios relevantes que se producen, y se observó un avance sobre la materia, teniendo la mayoría de estas iniciativas un elemento digital asociado con temas de créditos en línea o transacciones digitales de cambios de divisas, por ejemplo.

Una de esas modificaciones importantes fueron las mayores transferencias (de dinero) entre clientes de diferentes instituciones financieras de manera inmediata, siendo ahora la forma más dominante de trasladar dinero en el país, destacó.

Muchas de estas iniciativas constituyen esfuerzos individuales de empresas financieras, pero algunas son alianzas entre entidades y también, entre compañías financieras y startups, comentó.

Por ejemplo, en el país existen alianzas en los pagos digitales (o plataformas de pago) que están permitiendo que las personas de áreas rurales lejanas y de barrios con menores ingresos tengan acceso a transferencias (de dinero), a través de sus teléfonos móviles, refirió.