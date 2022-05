Para noviembre de este año se tiene previsto iniciar la exportación de más de 1,000 toneladas de pitahaya en la variedad American Beauty a Europa a través del ‘Proyecto Terra’, una cooperativa agro exportadora en la producción y exportación de esta fruta exótica.

En diálogo con Gestión.pe, el gerente general de R Coorp y fundador del Proyecto Terra, Diego Rodríguez, explicó que la producción de pitahaya -también conocida como la fruta del dragón- se encuentra situada en el kilómetro 883 de la Panamericana Norte, en la carretera Chiclayo y Piura.

Así, explicó que esta primera exportación se realizará tras la siembra de las primeras 100 hectáreas de pitahaya, la cual se realizó a fines del 2021 e inicios de este año en el marco de una primera etapa del proyecto.

En una segunda etapa, dijo, se espera sembrar otras 100 hectáreas de pitahaya a fines de este año, en el cual se espera que la producción del producto se duplique.

Como objetivo hacia futuro, se tiene previsto llegar a las 800 hectáreas sembradas de pitahaya, de acuerdo a la demanda externa que pueda tener el producto.

“Esta es la primera exportación con una estimación de valor de US$ 4 a US$ 8 el kilo. Se sacará entre 800,000 kilos (800 toneladas) y queremos superar el millón de kilos (1,000 toneladas)”, dijo.

Detalló, además, que envío de este fruto será entre estado fresco y congelado.

La exportación de pitahaya en estado fresco fue al rededor de US$ 8,500 en el 2021, de acuerdo a cifras de la Asociación de Exportadores (Adex) solicitadas por Gestión.pe.

El gremio precisó que este monto no incluye la exportación de pitahaya con valor agregado, pues recientemente se han realizado envíos de cremas y champús a base de pitahaya.

El destino y los nuevos mercados

Rodríguez indicó que la primera exportación de pitahaya llegará a Europa, específicamente a España, Francia e Italia.

El arribo llegará a ese continente debido a que desde Perú ya se habilitaron los protocolos sanitarios para ese producto.

En ese sentido, dijo que compradores de Estados Unidos y China han mostrado interés por la pitahaya peruana. Sin embargo, la gran limitante es que aún se encuentra en proceso la habilitación del protocolo sanitario respectivo para ambos países.

“Estamos en contacto con grandes empresas en el caso de Estados Unidos y estamos trabajando con AGAP y Senasa para que se abra el protocolo para ese país debido a que tenemos una gran demanda por parte de ese mercado y nos están solicitando el ingreso a ese mercado”, explicó.

Sobre el ingreso de la pitahaya peruana a Estados Unidos, en enero de este año el director de la Subdirección de Cuarentena Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), Julio Vivas, indicó que la autoridad sanitaria de ese país terminó la etapa de análisis de riesgo de plagas y se estaban negociando los requisitos fitosanitarios, para luego ingresar al proceso regulatorio en donde se publicarán los requisitos de exportación.

Otros países que vienen demandando la pitahaya peruana -y que tampoco cuentan con el protocolo sanitario- son Israel, Ecuador, México y Colombia.

El inversionista dijo que el interés en este producto peruano se vio reflejada en la Fruit Logistica 2022 (Alemania) que se realizó en Berlín del 5 al 7 de abril, en donde Rodríguez participó con su proyecto.

“Tenemos una ventaja competitiva que es el sabor. El fruto que hemos sacado ha tenido un sabor particular lo que ha generado un plus. En la feria no esperábamos tener la acogida que tuvimos y ni bien llegamos vimos el interés de los mercados”, dijo.

Datos