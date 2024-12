“Esa comisión seguramente nos dará recomendaciones. Si hay una sobredimensión de trabajadores, pues será en ese sentido [de ejecutar dicha desvinculación]. De lo contrario, no tendría por qué haber una reducción de personal”, señaló el funcionario, en entrevista exclusiva con Gestión.

También en el ámbito laboral, Narváez reconoció que “hay un capital de trabajo negativo importante”, aunque no precisó la cifra exacta. “Es manejable porque las obligaciones a corto plazo vamos cubriendo normalmente. No es algo que no se pueda superar”, apuntó.

Continuando con las recomendaciones heredadas del anterior directorio, Narváez contó que otra comisión viene “trabajando de cerca” en la selección de una empresa especializada en gestión de reestructuraciones.

Asimismo, descartó que entre los planes de su gestión esté solicitar mayor financiamiento del Estado, su accionista. Al respecto, comentó que viene apoyándose en otros instrumentos para continuar con la operatividad de la petrolera estatal.

“Estamos renegociando con nuestros acreedores financieros y si hay la necesidad urgente de buscar más recursos, pues vamos a ver, hay distintas opciones en el mercado. A lo mejor renovamos la línea de crédito que tenemos con los bancos y de la mano, con una mejor performance la empresa, en principio será manejable el próximo año”, puntualizó.

En búsqueda de revertir la “tendencia de pérdida que tiene, actualmente, la empresa”, Narváez además mencionó que ejecutarán un plan que arrojará resultados positivos al cierre del 2025.

En este escenario, detalló que, entre el 2023 y el 2024, se generó una deuda acumulada de US$2,000 millones, lo cual esperan se reduzca en medida con los balances positivos del 2025 en adelante.

¿Lotes petroleros o grifos?

Interrogado por el avance de los procesos de licitación de los lotes 1 y 6, Narváez reafirmó su postura de que deberían pasar a ser operados por Petroperú.

“Lo que debería hacer el Estado es transferir al ámbito de Petroperú porque [somos] una empresa estatal. De esa manera, podríamos tener mejores resultados y esos, finalmente, redundan en un ingreso para el tesoro público”, comentó.

Sin embargo, indicó que todavía no sostuvieron conversaciones al respecto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem). “Lo conversaré tan pronto pueda con el Minem. Le plantearé la necesidad que tenemos de que los lotes se mantengan en el ámbito de Petroperú. Y los próximos lotes que hay, pues igualmente. Tan pronto esté, repito, en manos del Estado, lo que debe hacer es tomar esa decisión, que no es complicado”, subrayó.

LEA TAMBIÉN: Narváez descarta que Nicanor Boluarte haya intervenido en su designación en Petroperú

Narváez también comentó que están impulsando los lotes 64 y 192. En cuanto empiecen a producir, se utilizaría el Oleoducto Norperuano. De acuerdo con estimaciones, el lote 192 debería empezar a trabajarse en tres meses. “Teóricamente, entre enero y febrero, deberíamos ya tener las señales de producción”, mencionó.

Por último, el presidente del directorio de Petroperú señaló que “es un tema muy de largo plazo” que Petroperú tenga su propia red de grifos, aún cuando buscan recuperar su participación en el mercado.

“Ahora mismo estamos fortaleciendo nuestra relación con nuestros clientes actuales”, subrayó.

SOBRE EL AUTOR Elías García Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.