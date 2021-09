El Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) señaló que las empresas Petroperú y Repsol bajaron precios de gasoholes y gasolinas hasta en S/ 0.23 o 1.6% por galón, incluidos impuestos, mientras los residuales alzaron S/ 0.03 o 0.25% por galón, en promedio, asimismo la estatal subió el precio del GLP en S/ 0.224 por kilo, incluido impuesto.

De otro lado, las petroleras no variaron el precio del diésel B5S50 que se mantuvo en S/ 14.58 por galón, incluido impuestos. Asimismo Petroperú no modificó el precio del diésel B5S50 UV (de uso vehicular); pero la española Repsol no incluyó este combustible en la publicación de su lista de precios de lista.

Los precios de combustibles rigen desde el jueves 02 del presente.

“Petroperú y Repsol bajaron los precios de gasoholes y gasolinas entre S/ 0.13 o 0.8% y S/ 0.23 o 1.6% por galón, incluidos impuestos, mientras los residuales suben hasta S/ 0,04 o 0,3%. Por otra parte, la estatal aumentó el precio del GLP en S/ 0.0224 o 6.6% por kilo, cuyo impacto en el balón de gas es de S/ 2.24”, afirmó el presidente del Opecu, Héctor Plate Cánepa.

El directivo agregó, además, que las rebajas de precios de los gasoholes y gasolinas deben ya mostrarse completas en las estaciones de servicios y grifos a nivel nacional.

PETROPERÚ. Precios de combustibles y variación al jueves 02 de setiembre de 2021

GLP envasado y granel. Sin variación. Mantiene precio de S/ 2.6196 por kilo, incluido impuesto.

Gasohol 84. Baja de S/ 14.76 a S/ 14.55 por galón, incluido impuestos, y cae S/ 0.20 o 1.4%.

Gasohol 90. Contrae de S/ 15.03 a S/ 14.90 y rebaja S/ 0.13 o 0.8% por galón, incluido impuestos.

Gasohol 95. Reduce de S/ 15.39 a S/ 15.22 por galón, incluido impuestos. Pierde S/ 0.17 o 1.1%.

Gasohol 97. Desciende de S/ 15.58 a S/ 15.36. Baja S/ 0.22 o 1.4% por galón, incluido impuestos.

Gasolina 84. Decae de S/ 14.52 a S/ 14.29 por galón, incluido impuestos. Redujo S/ 0.23 o 1.6%.

Gasolina 90. Disminuye de S/ 14.89 a S/ 14.75. Cae S/ 0.14 o 0.9% por galón, incluido impuestos.

Diésel B5S50UV. Mantiene su inmediato precio anterior de S/ 14.58 por galón, incluido impuesto.

Diésel B5S50. Sin variación, así conserva su precio en S/ 14.58 por galón, incluido impuestos

Petróleo Industrial 6 y 500. Aumentan de S/ 11.26 a S/ 11.28 y de S/ 11.18 a S/ 11.22 por galón, incluido impuestos, incrementando en S/ 0.02 o 0.2%% y S/ 0.04 o 0.3% respectivamente.

REPSOL. Precios de combustibles y variación al jueves 02 de setiembre de 2021

Gasohol 84. Reduce de S/ 14.76 a S/ 14.55 por galón, incluido impuestos. Pierde S/ 0.20 o 1.4%.

Gasohol 90. Disminuye de S/ 15.03 a S/ 14.90. Bajó S/ 0.13 o 0.8% por galón, incluido impuestos.

Gasohol 95. Baja de S/ 15.39 a S/ 15.22 por galón, incluido impuestos. Decae S/ 0.17 o 1.1%.

Gasohol 98. Pierde de S/ 16.98 a S/ 15.76. Redujo S/ 0.22 o 1.4% por galón, incluido impuestos.

Gasolina 84. Rebaja de S/ 14.52 a S/ 14.29 por galón, incluido impuestos. Redujo S/ 0.23 o 1.0%.

Gasolina 90. Pierde de S/ 14.88 a S/ 14.74 cayendo S/ 0.14 o 0.9% por galón, incluido impuestos.

Diésel B5S50. No varió, mantiene el precio de S/ 14.58 por galón, incluido impuestos.

Diésel B5S50UV. No publicó el precio.

Petróleo Industrial 6 y 500. Disminuyeron de S/ 11.28 a S/ 11.30 y de S/ 11.21 a S/ 11.25 por galón, incluido impuestos, retrocediendo S/ 0.02 o 0.2% y S/ 0.04 o 0.3%.