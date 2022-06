El gerente de exploración de Petroperú, Tomás Díaz del Águila, adelantó -durante su participación en la Comisión de Energía y Minas- que en 10 días será debatido por el directorio de la empresa estatal una propuesta para que pueda participar en la exploración y explotación de lotes petroleros -como los del noroeste de Talara- con apoyo de socios estratégicos.

“La estructura técnica al momento está preparando una propuesta para nuestro directorio que tiene que ser vista en 10 días, en la cual pensamos que tenemos que participar en este concepto de integración vertical porque nos da competitividad y nos vuelve mejores empresas corporativas. Teniendo no la producción total, pero (sí) gran parte de la mismas y poder ser activos entregadores de carga de petróleo a la refinería de Talara ”, explicó.

El funcionario admitió que la situación financiera de la empresa no es la más óptima , pese a ello dijo que son capaces de negociar con Perupetro -en este momento, para explorar y explotar- los lotes cuyo contratos van a terminar en octubre del 2023 como son Lotes 1, 6 y 7.

“Celebrados los términos contractuales, buscar inmediatamente un socio para que juntos podamos acometer los compromisos y eso implica un porcentaje de participación del socio estratégico en los recursos naturales. De otro forma es imposible, detalló.

El funcionario indicó -también- que la participación del socio estratégico tiene que ser “mínima y óptima” para que sea atractiva ya que solos no van a poder operar campos petroleros por la falta de recursos económicos.

“Se tiene que tener una idea de ganar-ganar. No puede ser de otro modo y con una buena gestión, las cosas pueden mejorar”, añadió. También consideró que se necesitan incentivos para atraer a la inversión privada como de “índole tributario”.

“No somos un país petrolero de envergadura. Hay que promover la inversión privada ya que no hay otra manera de reponer producción y reservas si no se encuentran nuevos campos de petroleros. Petróleo del Perú (Petroperú) será capaz de operar -en sociedad- los campos de Talara” , subrayó.

-Perú Libre busca desaparecer Perupetro-

El funcionario de Petroperú se mostró de acuerdo -en parte- con la propuesta legislativa de la congresista oficialista Elizabeth Medina que tiene como objetivo que la empresa estatal suscriba contratos de exploración y explotación de hidrocarburos de todos los lotes petroleros ubicados en el territorio nacional al vencimiento en sus fechas de los contratos actuales, que están en vigencia.

La que se hará de la mano de socios estratégicos. L a misma propuesta plantea -además- la eliminación de Perupetro una vez que Petroperú asuma los lotes así como la reestructura del directorio de Petroperú para que sus integrantes sean designados mediante un concurso internacional que será organizado por el Ministerio de Energía y Minas.

“A nivel institucional estamos de acuerdo en muchos aspectos con el proyecto de ley presentado por la congresista Medina. Estamos de acuerdo que Petroperú se integre verticalmente, eso nos va a favorecer en los resultados corporativos teniendo la fase refinación, gran participación en la producción, naturalmente nos convierta en una empresa más competitiva. Además hablando de los campos del noroeste, están en la puerta de la refinería, es decir, sin mayor riesgos de tipo operativo”, dijo.

A reglón seguido, se mostró en contra de la desactivación de Perupetro y -por el contrario- esta debe ser fortalecida.

“Consideramos que la promoción de inversiones en nuevas áreas para la exploración debe estar a cargo de una agencia nacional. Al respecto, Perupetro debe ser fortalecida con autonomía de gestión y capacidad económica para desarrollar oportuna y eficientemente la inversión privada en todas las fases de la exploración hasta la perforación de pozos”, mencionó.

Por último, indicó que se debería precisar -en la propuesta legislativa- cómo será la conformación del directorio de Petroperú.

“La conformación del directorio de Petroperú debe tener en cuenta la participación de representantes del Estado para generar contrapesos, basado en la composición porcentual de la Junta General de Accionistas. El proyecto de ley no precisa si se mantendrá o no la representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como parte de la Junta General de Accionistas y tampoco explica si se mantendrá la misma conformación de sus miembros”, puntualizó.

-VIDEO RECOMENDADO-

Paro de transportistas: Lima Provincias suspende clases escolares el 27 y 28 de junio