El sector hidrocarburos ha recibido un doble golpe en el 2020 que lo ha puesto en una situación dramática. En primer lugar, la paralización producida por el coronavirus, pero también una dramática caída del precio del barril del petróleo, que hoy se encuentra bordeando los US$ 20.

En diálogo con Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), explicó que actualmente todas las operaciones de las empresas petroleras en la selva peruana están paralizadas. La última de las empresas que venía operando tuvo que hacerlo luego de que el último domingo paralizara el Oleoducto Norperuano (ONP).

Esta paralización del ONP se dio luego de que la ausencia de un protocolo sanitario que permita continuarla operación del ducto.

“A ese nivel, la situación es crítica, las empresas vienen enfrentando una situación de falta de liquidez y se viene coordinando con el Gobierno un paquete de medidas de emergencia para postergar el pago de regalías por 90 días, la postergación de las obligaciones contractuales y la revisión del reglamento de regalías y retribuciones”, señaló Cantuarias.

Cantuarias señaló que adicional a esto, muchas empresas del sector accederán a los créditos de Reactiva Perú, sin embargo esto no será suficiente por lo que tendrán que acceder a nuevos créditos.

“Realmente vemos con mucha preocupación la situación del sector hidrocarburos y también qué va a pasar con la región amazónica a raíz de la paralización de la industria. Esperamos por eso que en las próximas semanas el Gobierno implemente un paquete de emergencia que permita el reinicio de operaciones del sector hidrocarburos”, sostuvo el representante gremial.

-Altos costos de producción ponen en jaque al sector-

Cantuarias explica que uno de los problemas fundamentales son los altos costos de producción de petróleo contrastados con el precio internacional del crudo. Si producir un barril de petróleo en el Perú cuesta entre US$ 30 y US$ 40, esto significa una pérdida frente a los US$ 20 que cuesta el barril de crudo en el mundo.

“Recordemos que cuando uno produce commodities está sujeto a los vaivenes del precio y a veces ocurren estas cosas. Estamos viendo que es probable que al final de este año veamos una nueva industria de hidrocarburos. Lo más probable es que se produzcan quiebras importantes de empresas y una consolidación grande del mercado, y veremos que cosa pasa”, señaló el presidente de la SPH.

Cantuarias descartó que esta paralización signifique un desabastecimiento de combustible en el país. Señaló que la expectativa para la recuperación del precio del crudo es para fines del 2020 o el primer trimestre del 2021 para que "eso genere un incentivo para que la industria local de petróleo vuelva a operar".

Así, Cantuarias consideró que es muy probable que las petroleras que se ubican en la selva peruana no vuelvan a operar hasta que el precio del crudo se recupere.

“Eso es una decisión de las empresas pero todo indica que si no hay una recuperación en el precio del crudo, no hay un incentivo [para operar]. Si no hay un paquete de alivio para las empresas que hasta ahora no ha salido y/o mejora el precio del crudo, es muy poco probable que veamos una reactivación de la industria”, aseveró Cantuarias.