De acuerdo al último informe de Comex, las agroexportaciones peruanas han registrado un desempeño positivo en una coyuntura marcada por el COVID-19, lo que ha llevado que Perú se convierta en el segundo exportador mundial de paltas, con una participación del 7% del total, y el tercer exportador mundial de uvas, con 10% del total.

Señaló que en el primer trimestre de 2020, las exportaciones del sector agropecuario alcanzaron un valor de US$ 1,583 millones, lo cual significó un crecimiento del 9.6% con respecto al mismo periodo en 2019. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Países Bajos y España, con participaciones del 33.4%, 14.9% y 10% sobre el total de nuestros envíos al mundo, respectivamente.

Entre los principales productos exportados se encuentran las paltas, que alcanzaron un valor de US$ 137 millones y un aumento del 228.3%. Cabe resaltar que los envíos de paltas a España pasaron de US$ 7 millones en el primer trimestre de 2019 a US$ 80 millones en el primer trimestre de 2020, lo que reflejó un crecimiento del 1,025%.

Por su parte, las exportaciones de uvas frescas alcanzaron un valor de US$ 470 millones, lo que significó un aumento del 32.5% para el mismo periodo. Con relación a los envíos de este producto, si bien las compras de China cayeron un 28.8%, en mercados como EE.UU. y Países Bajos se alcanzaron incrementos del 46.7% (US$ 243 millones) y el 36.2% (US$ 43 millones), respectivamente.

“A raíz del desempeño alcanzado durante el primer trimestre de 2020, nos hemos convertido en el segundo exportador mundial de paltas, con una participación del 7% del total, y el tercer exportador mundial de uvas, con 10% del total, confirmó Mincetur”, sostiene Comex en su informe.

Agrega que los mangos congelados lograron un crecimiento del 29.4%, con un valor total de US$ 63 millones. Para este también se presentó un notorio aumento en nuestras ventas hacia EE.UU. con un 41% adicional respecto del primer trimestre del año pasado, con un valor de US$ 25 millones, seguido por Canadá, con US$ 6 millones (+30.6%), y Países Bajos, con US$ 6 millones (+44.9%).

.