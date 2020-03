Perú exportó 1′543,585 kilos de ajos frescos en enero del 2020 por un valor FOB de US$ 3′005,388, lo que revela un importante crecimiento (especialmente en valor) desde los 1′369,081 kilos exportados en igual mes del 2019 por US$ 1′863,025.

Si bien el volumen despachado al exterior durante el primer mes del año es bastante similar al mismo periodo del 2019, el valor de los envíos ha visto un incremento grande este año.

Citando datos de Agrodata Perú, el portal Agraria.pe informó que el principal destino de estos envíos nacionales en enero del 2020 fue México, donde se lograron colocaciones por US$ 1′385,061 (46% del total de despachos).

Luego se ubicaron Ecuador con US$ 586,624, Estados Unidos con US$ 490,708, Australia con US$ 271,252, Brasil con US$ 192,953, Colombia con US$ 30,008 y otros con montos menores que juntos sumaron US$ 48,782.

En tanto, entre las principales empresas exportadoras del rubro se posicionaron White Lion Foods Agro SAC con US$ 445,545, Agro- Operaciones Kory Songo SAC con US$ 441,136, Agroindustrial E&C SAC con US$ 296,217, Agroexportadora Sol de Olmos SAC con US$ 205,394, Coproimpex SAC con US$ 184,057, Comercial Namuche EIRL con US$ 190,540, Tandazo Betancourt Telmo Henry con US$ 152,435, Whitelionfoods SAC con US$ 138,070, entre otros que juntos sumaron US$ 951,994.