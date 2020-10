Actualmente, Perú es uno de los principales productores de oro del mundo, sin embargo, de los US$ 6,000 millones que se exportan en oro, solo US$ 100 millones se exportan como joyas, señaló este martes la Asociación de Exportadores (Adex).

El presidente del gremio, Erik Fischer, indicó que las joyas de oro podrían ser el producto más representativo del Perú, por lo que representa la cultura y pasado en el país. Sin embargo, este bajo nivel de estos despachos revela fallas estructurales en esta industria.

En tal sentido, indicó que se debería modificar la Ley del IGV pues es una traba que existe al momento de hacer comercio interno de oro. Es preciso mencionar que la exportación del oro permite la devolución del IGV, sin embargo, este beneficio que no se percibe si se comercia localmente.

De igual manera, dijo que se debe recuperar las operaciones Swap pues facilitaban el abastecimiento de oro en el país.

“Podemos en corto tiempo duplicar la producción si hacemos estas correcciones. Estoy seguro que en términos de 5 o 10 años el Perú podría estar exportando más de US$ 600 millones y eso representaría un poco más del 5% del oro que producimos. Hay mucho por crecer y poco es es el esfuerzo que tenemos que hacer para levantar algunas barreras burocráticas que no tienen sentido, que no solo están deteniendo el desarrollo de nuestro sector joyero, si no, principalmente se están frenando los procesos de formalización del comercio del oro”, dijo Fischer durante la inauguración del V Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería 2020, que se realizará de manera virtual del 27 al 29 octubre.

Precisó, además, que el potencial de la industria joyera se ha demostrado en un crecimiento sostenido en los últimos años con una tasa de 14% en promedio, comparado solo con el crecimiento de la agroexportación, de un 17%.

Por su parte, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, destacó el uso de las plataformas digitales en el marco de la pandemia del COVID- 19, tales como el portal Peru Marketplace lanzado junto con Promperú para poner a la venta más de 2,000 productos peruanos entre ellos, productos de joyería.