Perú apenas tiene un incentivo para promover los vehículos eléctricos respecto a lo que aplican 10 países de América Latina, la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a este tipo de vehículos.

Así lo señaló la Asociación Automotriz del Perú (AAP) tomando datos de un estudio realizado por la consultora internacional Frost & Sullivan.

En diálogo con Gestión.pe el Gerente Técnico Normativo de la AAP, Ellioth Tarazona, explica que dicha exoneración inicialmente era de 10%, pero posteriormente se redujo a 0%.

“Es la única medida (exoneración) que se ha tomado únicamente en el Perú. Y eso se ha hecho recién hace un año. Las demás políticas no existen y eso nos demuestra que como no hay política de promoción es por eso que la venta de vehículos electrificados en el Perú es bastante baja, por no decir casi nula”, indicó.

De este modo, Perú no cuenta -por ejemplo- con una estrategia de promoción de electromovilidad, estacionamientos preferenciales, etiquetado de emisiones, desarrollo de electrolineras y estandarización de enchufes y cargadores.

El especialista señaló que desde la AAP se busca que se implemente este tipo de políticas pues ha dado resultados positivos en otros países de la región.

En el caso de Perú, dijo que se debe establecer un marco legal para estos vehículos que incluye -entre otros puntos- la creación de la Ley de Promoción de la Electromovilidad en el Perú (que corresponde al Congreso), creación del Plan Nacional de Electromovibilidad, impulso del Plan Nacional de Competitividad 2019-2030 y establecer tarifas eléctricas diferencias.





También los últimos en ventas

Tarazona señala que esta falta de políticas implementadas hace que el Perú se encuentre también en el último lugar respecto a la venta de vehículos electrificados en América Latina al cierre del 2019.

Según explicó, los vehículos electrificados agrupan a tres tipos: Vehículo Eléctrico Híbrido No Enchufable (HEV), Vehículo Eléctrico Híbrido Enchufable (PHEV) y Vehículo Eléctrico a Batería (BEV).

Así, al término del año pasado Perú solo registró 366 vehículos electrificados vendidos, por debajo de los 25,608 de México; 12,528 de Brasil; 3.134 de Colombia, 1,1550 de Argentina y 1,456 de Chile.

Agregó que al cierre de octubre de este año se vendieron 417,485 unidades vendidas, lo que implica un crecimiento de 14% respecto a igual mes del año pasado (366).

Detalló que para el cierre del 2020 se estimaba vender por encima de las 500 unidades de vehículos electrificados, lo que implica una cifra menor respecto a lo proyectado inicialmente (600).

Explicó que la menor venta responde a los impactos generados por la pandemia del COVID-19.