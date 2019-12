Un estudio realizado por Picodi.com analizó el precio del Internet en 63 países con el fin constatar dónde se presta el servicio más barato del mundo. Para efectuar la medición tomó en cuenta a los proveedores más significativos de internet ilimitado de fibra óptica u otras tecnologías más avanzadas en cada país.

También tomó en consideración cuántas megas se pueden comprar con US$ 20 mensuales. Según los datos de la plataforma Speedtest.net, la velocidad promedio del Internet por cable a nivel mundial es de 70 Mb/s.

Sin embargo, la velocidad ofrecida con más frecuencia en 55 de los 63 países de nuestra lista con 100Mb/s. Actualmente, esta velocidad permite navegar en internet utilizando varios dispositivos al mismo tiempo y a disfrutar de los servicios de streaming con la resolución más alta, 4K (Ultra Hi-Definition).

De acuerdo a la pesquisa, en países como Polonia, Rumanía, Francia y Singapur, los proveedores nacionales ya no ofrecen una velocidad tan baja . En Polonia y Rumanía la velocidad mínima es de 150 Mb/s, en Francia es de 200 Mb/s y en Singapur es de 500 Mb/s.

-Los precios del Internet-

El estudio reveló que son los habitantes de Sudáfrica los que pagan más por el acceso a Internet a una velocidad de 100 Mb/s, es decir, en promedio US$ 87. Los noruegos y los islandeses también tienen que gastar bastante, unos US$ 69. Un dato curioso del estudio es que Perú se ubica entre los países de América Latina que más paga por acceso de Internet, de US$ 47.13. Más que Chile, que paga US$ 41.51 por acceso a internet a una velocidad de 100 Mb/s.

Colombia también paga menos que Perú por acceso a Internet (US$ 44.80). México, Brasil y Argentina son otros de los países que pagan menos que Perú por acceso a Internet.





Moldova (US4 9.66 al mes), Rusia (US$ 7.68) y Ucrania (US$ 6.19) ofrecen a los usuarios de Internet los precios más bajos y accesibles. El estudio también reveló que el Internet con la velocidad más rápida está disponible en Rumanía, Moldova, India, Hungría, Letonia y Ucrania, donde puedes disfrutar de 1 Gb/s por menos de US$ 20 al mes.

En Rusia, se puede comprar Internet con una velocidad de 890 Mb/s a este precio (US$ 20 al mes). Mientras que en Perú con menos de US$ 20 solo se obtiene una velocidad de 15 Mb/s .

