Las importaciones chinas de fruta sufrieron una fuerte contracción durante el primer semestre del 2020, afectando a sus principales proveedores, entre ellos el Perú.

Según el portal Fresh Fruit Perú, si bien las importaciones chinas de fruta a nivel global mostraron un desempeño negativo en la primera mitad del año, “los despachos peruanos hacia ese destino tuvieron un comportamiento mucho más negativo que el resto de sus proveedores”.

En el primer semestre del 2020, las importaciones chinas de fruta sumaron US$ 4,440 millones, con una caída de 28% respecto del año previo.

De ese valor, US$ 82 millones (1.8%) fueron provistos por el Perú, registrando una caída de 56.4% respecto del 2019. La contracción de los envíos peruanos ocasionó que el país cayera una posición (al puesto 9) en el ranking de proveedores de China, siendo desplazado por Egipto.

Entre los principales productos peruanos importados por China resaltaron las uvas (32% de participación), las paltas (30%) y las mandarinas (19%).

Respecto de los principales compradores, destacaron Zhejiang Oheng Import & Export Co. Ltd., con 32% de participación, y Shanghai Hui Zhan International Co. Ltd., con 18%.

Fruta para Europa

Los envíos a Europa también se contrajeron en la primera mitad del año, aunque a un ritmo mucho menor, reveló la misma fuente. Las exportaciones a este mercado cayeron un 6%, menos que la caída promedio, por un total de US$ 1,291 millones.

Durante este tiempo, Perú subió dos lugares en el ranking de proveedores, superando a Ecuador y Vietnam para alcanzar el puesto 13.