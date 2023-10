Mendigure recuerda que actualmente hay 627,924 usuarios en el programa Pensión 65. Para el próximo año, la meta es aumentar en casi 200,000 beneficiarios más. “Nos hemos propuesto en el Gobierno incrementar la cobertura para llegar el próximo año a 819,346 usuarios. Es decir, estaríamos incrementando o incorporando casi 200,000 adultos mayores más, que cumpliendo los requisitos en este momento están en lista de espera”, refiere.

Con ello -dice- prácticamente cubrirían 95% de los adultos mayores en situación de pobreza extrema. Los recursos para ampliar la cobertura están incorporados en el presupuesto público 2024. El proyecto de ley N° 5781, del Poder Ejecutivo, plantea que Pensión 65 cuente con S/ 1,302.1 millones el próximo año.

Una segunda meta está vinculada con la mejora en el cobro de esta subvención económica. El 70% de los adultos mayores del programa cobran el monto principalmente en las ventanillas del Banco de la Nación (BN). Sin embargo, se quiere discutir otras opciones.

Para ello ya se inició la modernización en el pago para los usuarios a través de una tarjeta de débito. “Van a poder cobrar de manera segura en un agente comercial, como una bodega, farmacia, ferretería, botica, de sus propias comunidades, de sus centros poblados menores en la parte rural, y también utilizar la red de agentes municipales. Hay más de 400 municipios que han suscritos convenios con el BN y probablemente se va a incrementar”, refiere.

A la fecha ya hay más de 38,000 adultos mayores de Pensión 65 que cuentan con la tarjeta y “se debería llegar este año a 70,000 usuarios” en lo que queda del 2023. “El próximo año se espera culminar con la entrega de las tarjetas de los usuarios en el país”, comenta.

PIEZA 1: Adelanto del pago. Todas las RBU (Relación Bimestral de Usuarios) se pagan en el segundo mes del periodo. Pero, en el contexto actual, con un riesgo de que las vías se afecten por el impacto del fenómeno de El Niño hacia fin de año, se realizará un pago a partir de 10 de octubre que abarcará el periodo de setiembre-octubre, pero también un adelanto de noviembre-diciembre del 2023. El 8 de octubre (como cada vez que hay un pago) será la llamada “pagatón dominical” (donde el Banco de la Nación atiende un domingo a los beneficiarios de Pensión 65).

Dos discusiones pendientes

Si bien estas dos metas ya están encaminadas -una ya inició y la otra ya está incorporada en el proyecto de presupuesto 2024-, hay dos temas adicionales que Mendigure dice a Gestión serán discutidos el próximo año: el incremento de la subvención económica y ampliar a los beneficiarios abarcando a aquellos adultos mayores pobres (y ya no solo pobres extremos).

Como se mencionó líneas atrás, Pensión 65 otorga S/ 250.00 cada dos meses. Como excepción, en un contexto de alta inflación de alimentos, se incrementó ese monto en S/ 50.00 solo para el 2023. Sin embargo, este “extra” -hasta ahora- no continuará el próximo año.

Al respecto, el funcionario comenta que se va a poner sobre la mesa para su discusión el incremento de la subvención económica por etapas, siendo la primera elevarla -ya no de manera temporal- a S/ 300.00.

“Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) tenemos una propuesta para el incremento del valor de la subvención monetaria, pero ese es un tema que todavía al interior del Gobierno hay que trabajar para ponernos de acuerdo con otros ministerios. Acá interviene también el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Es más, incluso el mismo Congreso de la República tendrá su opinión”, explica.

El objetivo con aumentar la subvención económica es ir acercándose a la canasta básica alimentaria. El director ejecutivo detalla que el monto actual (de S/ 250.00) representa alrededor del 62% del valor de una canasta básica de alimentos que se ubica -dice- en alrededor de S/ 400.00.

“Cuando nace el programa (el monto) representaba el 85% del valor de la canasta básica alimentaria. Es decir, la capacidad de gasto de nuestros adultos mayores aún recibiendo esta pensión ha disminuido. Entonces, lo que aspiramos en una etapa, por lo menos consolidar en S/ 300.00 en un primer momento, con lo cual estaríamos dando un salto al 75% y luego progresivamente nos acercaremos al 85%, y así hasta finalmente llegar al 100%”, señala.

Mendigure recuerda que desde el sector se priorizó incrementar a los beneficiaros, pasar de 627,924 a 819,346, antes que subir la subvención porque “la caja fiscal no permitía hacerlo paralelamente”.

Pero una vez ya encaminado lo primero, esperan iniciar la discusión técnica el próximo año. E incluso, debatir sobre la posibilidad de definir una metodología que permita que cada vez que se incremente el valor de la canasta básica alimentaria, en caso ese sea el indicador, el monto se pueda aumentar automáticamente (indexación).

Otro de los puntos, que tomará un poco más de tiempo, es continuar aumentando el número de adultos mayores que se benefician, pero esta vez pasando de atender solo a los que están en condición de pobreza extrema a aquellos en condición de pobreza.

Reforma de pensiones

El funcionario recordó que hay la Comisión Multisectorial para la reforma del sistema de pensiones presentó una propuesta en la que se incorporaba a Pensión 65.

Uno de los puntos que consideraba este documento era que Pensión 65, así como el Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza Contigo, serían adscritos a la ONP, como parte del pilar no contributivo de la propuesta (recordar que la reforma de pensiones a la que apunta la comisión es multipilar: pilar no contributivo, semicontributivo contributivo y voluntario).

Además, se apunta que la ampliación de la cobertura de Pensión 65 a los adultos mayores de 65 años de edad en situación de pobreza sea progresiva, según la capacidad financiera del Estado y las posibilidades de la economía nacional. “Los afiliados al Sistema mayores de 65 años de edad en situación de extrema pobreza, y mayores de 75 años en situación de pobreza no extrema, que no hayan accedido a una pensión, constituyen el primer grupo de personas a ser atendidas. Los afiliados al SPP transfieren su CIC al FCR para financiar la pensión no contributiva”, resalta el documento.

PIEZA 2: Evitar filtraciones. Mendigure comentó que están realizando un trabajo coordinado, articulado, con los gobiernos locales que es donde los adultos mayores se acercan para ser miembros del programa Pensión 65. “Ahí (los adultos mayores) presentan su DNI -se verifica que esté activo y que la persona haya cumplido 65 años a más- y solicitan la focalización de hogares”, comenta. El funcionario agrega que ”para evitar filtraciones hacen una revisión a partir de esa información que envía el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), hasta con 14 instituciones”. Por ejemplo, se hace el cruce de información con Sunat, SBS, MEF, SIS, Reniec, INPE, las sanidades de las FFAA, PNP, Essalud, el BN, entre otros.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.

