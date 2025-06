El exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, advirtió que el manejo fiscal del actual Gobierno está generando un serio desequilibrio económico que comprometerá no solo las cuentas públicas del presente, sino también las de los próximos años. El extitular del MEF expresó su preocupación por el creciente déficit fiscal, las transferencias a municipios y las recientes exoneraciones tributarias aprobadas por el Congreso y respaldadas por el Ministerio de Economía.

“Estamos en un momento fiscal bastante delicado” , señaló Francke, recordando que la meta de déficit fiscal para el 2024 era de 2.2% del PBI, lo que equivale a unos S/ 22,000 millones. Sin embargo, el nuevo titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, ya ha adelantado que esta meta no se cumplirá y ha planteado incrementarla en 0.6 puntos porcentuales adicionales, lo que sumaría S/ 6,000 millones más de déficit.

“Para que quedemos claros de la cantidad de plata que estamos hablando” , enfatizó Francke, quien además cuestiona que, tras ese incremento, se anuncien nuevas transferencias como los S/ 10,000 millones al FONCOMUN y los S/ 2,000 millones anuales en beneficios para los agroexportadores.

El exministro de Estado también señaló que, en el pasado reciente, existía una ley de responsabilidad fiscal que “se cumplía razonablemente” y una meta fiscal que se lograba alcanzar “casi todos los años”. En contraste, sostiene, ahora no solo no se cumplen las metas, sino que se las reprograma para luego volver a incumplirlas. “Yo creo que lo que es claro es que hay una irresponsabilidad fiscal sumamente clara y seria (...) En 2023 no se cumplió, en 2024 se reprogramó y no se cumplió la meta aumentada. Este año estamos en el mismo camino y la cosa se está agravando” , sostuvo.

Asimismo, advirtió que decisiones como las exoneraciones tributarias no solo afectan el ingreso fiscal actual, sino comprometen los ingresos del Estado “por los próximos 10 años”.

Pedro Francke cuestionó el manejo fiscal del actual gobierno y advirtió sobre el impacto de las recientes medidas tributarias en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Foto: MEF.

Consultado sobre la recientemente aprobada nueva Ley Agraria, Pedro Francke expresó su rechazo, al considerar que no responde a una necesidad real del sector.

“Estoy en contra. No se trata de una medida necesaria” , afirmó. En su opinión, lo que realmente requiere el sector agroexportador es una mayor inversión pública —o público-privada— destinada a proyectos de irrigación en la costa y sierra. “El factor crítico para seguir expandir este despegue agroexportador es el acceso al agua. Y eso solo se logra con inversión significativa” , subrayó.

Si bien reconoció que en el pasado los incentivos tributarios ayudaron a impulsar al sector agroexportador, advirtió que esa lógica ya no aplica. “Hoy el Perú se destaca justamente por sus agroexportaciones en el mundo. Esta industria tiene ya 30 años”, explicó.