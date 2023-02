El Producto Bruto Interno per cápita o por habitante indica la relación entre el producto bruto interno y la población de un país en un año determinado. Generalmente, se asocia con el grado de desarrollo relativo de un país.

El director de Phase Consultores, Juan Carlos Odar, indicó que, en términos reales (soles del 2007) el PBI en el Perú fue de S/ 16,812 en el 2022, un nivel por debajo de su registro prepandemia.

Cabe señalar que, en el 2021, según datos el BCR, este indicador fue de S/ 16,718 (se creció menos de 1%), mientras que en el 2019 este fue de S/ 17,011.

El economista señaló que este pequeño avance no será notorio en términos de bienestar si no hay mejora en el acceso a oportunidades, que implica mejores servicios vinculados a la educación, salud e infraestructura.

“Si bien ha habido un aumento en el PBI per cápita en el 2022, es insuficiente para hablar de aumento de bienestar. Se está dentro del rango donde estadísticamente las cosas no mejoran. En la situación actual, donde no hay una óptima distribución de los recursos y con un alto componente de informalidad, es complicado que las personas con menores ingresos sean las más favorecidas. Probablemente se esté expandiendo la brecha con las personas de más ingresos”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Ingresos de mano de obra calificada se estancaron en el 2022 y exponen caída en el 2023

El economista jefe del BBVA Research, Hugo Perea, explicó que el crecimiento en el PBI per cápita del 2022 se separa por mucho al promedio anual entre el 2002 y 2013 (periodo del “boom” minero), en donde este indicador crecía, en términos reales, 5.3%.

Destacó que este indicador es reflejo de cómo va un país en términos de desarrollo social, sea a través de indicadores como la tasa pobreza, mortalidad infantil, expectativa de vida, protección social, salud pública, entre otros.

“No tenemos una variación importante, es baja y no se recuperan los niveles prepandemia. Ante ello, la reducción de pobreza podría estancarse, veríamos ingresos creciendo lento, y se puede tener una menor sensación de bienestar. Con este ritmo de crecimiento del PBI por habitante, que habría sido alrededor de 1.5%, tendrían que pasar 47 años para duplicar sus niveles actuales. En el auge (minero) con tasas de 5.3% se duplicaba en 13 años. Aquellos países que han alcanzado mejores registros (del PBI per cápita) exhiben mejores indicadores sociales”, apuntó.

No se recuperarían niveles prepandemia en el 2023

Odar mencionó que, si bien espera que el PBI per cápita crezca en el 2023, no recupería los niveles que se registraron en el 2019. En particular prevé que, en el presente año, se alcance un nivel (en términos reales) de S/ 16,981, aunque podría ser menor.

Cabe señalar que Phase Consultores tomó como referencia un crecimiento de la economía de 2.2% y un crecimiento poblacional de 1.1%.

“El sesgo es a que el PBI per cápita más bien sea menor a lo inicialmente proyectado, pues el crecimiento que tenemos del PBI ahora tiene un sesgo a la baja. Es probable que recién en el 2024 se restablezcan los niveles prepandemia”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: Productividad de trabajadores en Perú retrocede a nivel de hace 4 años

Perea, por su parte, proyecta que el crecimiento del 2023 (en el PBI per cápita) será menor al del año pasado, aunque recuperando los niveles del 2019. No obstante, señaló que esto último no es un hecho que se considere auspicioso.

Datos