Comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima acataron un paro indefinido en contra de la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA). La medida fue tomada tras la alza de tarifas a los vehículos abastecedores.

Por su lado, Pedro Orellana, representante de los comerciantes, indicó que la paralización es total y más de 1,300 puestos se encuentran cerrados.

El vocero de comerciantes señaló que no habrá movilizaciones. (Foto: César Grados/@photo.gec)

Asimismo, el vocero comentó que no tienen previsto realizar movilizaciones, para así evitar “infiltrados” que desnaturalicen el objetivo de su demanda.

“ La movilización no la hemos hecho, porque no queremos causar disturbios... No queremos infiltrados. Queremos demostrar a la sociedad que somos unas personas pacíficas”, comentó a RPP Noticias.

Del mismo modo, Orellana sostuvo que se ha coordinado con proveedores para que los productos no lleguen a los centros de abastos. “ Se ha coordinado desde los campos de cultivo para que no se coseche; la medida es paralizar hasta que seamos escuchados por las autoridades de EMMSA ”, dijo.

Además, descartó que haya división entre los comerciantes. “ Todos los puestos, al 100% están cerrados. Son más de 1,300 puestos que abastecen 20 giros de productos de primera necesidad”, agregó.

Cabe señalar que la medida que acatan los comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima en Santa Anita es contra EMMSA por el alza de tarifas a los vehículos abastecedores.

Comunicado de EMMSA

La Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA) emitió un comunicado el pasado 26 de julio donde señaló que ante el paro indefinido del Gran Mercado Mayorista de Lima han solicitado apoyo de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público, del Serenazgo de la Municipalidad de Santa Anita y de la Municipalidad Metropolitana de Lima con el fin de garantizar la seguridad y el normal funcionamiento del mercado.

Asimismo, indicaron que el fin es salvaguardar la integridad física y patrimonio de los comerciantes que no acatarían el paro y que habrían solicitado en apoyo para que sigan trabajando con normalidad.