El 2020 fue un año difícil para las micro y pequeñas empresas (mypes) pero las que descubrieron el factoring y desarrollaron mercados, pudieron crecer, así describe María Laura Cuya, gerente general de Innova Funding, el potencial que encierra una herramienta como el factoring.

Basándose en la experiencia que han obtenido a través de su “startup social financiera”, asegura que la pandemia les permitió notar el incremento del uso del factoring en nichos de mercado poco atendidos, por lo que además de darle la oportunidad a clientes que no calzaban con scorings convencionales, han podido llegar a muchas provincias del interior del país.

“En plena pandemia apoyamos a cadenas productivas rompiendo mitos como, por ejemplo, que el factoring no era para pequeños empresarios o que no es viable donde no hay facturas, pero terminó convirtiéndose en un incentivo para agricultores y diferentes actores para dar el paso hacia la formalidad”, afirma.

Provincias al ataque

Y aunque la mayor demanda por el factoring todavía proviene de Lima, Cuya afirma que la pandemia ha permitido que más mipymes de provincias, de diferentes actividades económicas, hagan uso de esta herramienta.

“Vimos una reversión importante a focos como San Martín, Cajamarca, Madre de Dios, Ucayali, Arequipa o La Libertad, por mencionar algunas provincias, pero lo importante es que nuestra presencia es digital y transversal no solo al tamaño de la empresa sino también a la actividad económica, ciudad, poblado o cadena productiva”, señala.

En ese sentido, asegura que varias zonas rurales de la Amazonía han respondido de manera poderosa, al igual los productores de cacao, quienes también han tenido un comportamiento ordenado y dinámico frente al uso del factoring.

Pero también han notado que muchas personas naturales han optado por ingresar sus recibos por honorarios. Una situación a la que califica de interesante porque de esta manera consiguen liquidez a tasas bajas, siguen vendiendo y ganan clientes más grandes.

“Lo bueno del factoring en nuestra plataforma es que es para todo tipo de negocio y no tiene monto mínimo ni máximo. Tenemos facturas pequeñas de S/ 500 o US$ 120 y alguna que llegó a US$ 1.8 millones, lo que demuestra que Innova Funding es versátil y para diversos perfiles”, añade.

Proyecciones 2021

Tal como refiere Cuya, a la fecha han acumulado más de S/ 300 millones en operaciones, y solo durante el 2020 lograron crecer 30%, mientras que durante los primeros meses del 2021 la curva ha continuado ascendente.

“En el primer trimestre del 2021 frente al 2020 hemos crecido 90%, con lo cual nuestras expectativas son favorables”, afirma segura de que en tiempos de crisis como los actuales, el empresario peruano está moviéndose hacia líneas de negocio que les funciona y está descubriendo la liquidez con las facturas.

“Si hoy solo 18,000 empresas hacen factoring, nosotros queremos llegar al resto que no lo hace. Pensamos que el entorno regulatorio fortalecido con la nueva ley reglamentada (factoring y ordering) nos va a ayudar a penetrar más en los mercados desatendidos o subatendidos de las mipymes, en las cadenas productivas y en los excluidos o en quienes no calificaron en el pasado. Esa es nuestra apuesta”, señala.

Por esa razón, indica que los esfuerzos de Innova Funding se centrarán en desarrollar mercados nuevos, porque al inyectar liquidez se produce –desde su punto de vista– un verdadero efecto multiplicador en las economías regionales.

“Ese es el cambio financiero social que buscamos, nuestro compromiso es trabajar el Objetivo de Desarrollo Sostenible, y en el crecimiento empresarial de las mipymes del Perú en el corto plazo y de América Latina en el mediano plazo”, sostiene.

Para lograrlo, afirma que vienen fortaleciendo las alianzas estratégicas con los operadores de cada zona. Y, debido a que su apuesta es extender el brazo digital “con simplicidad y precio justo” a las ciudades y poblaciones de cada rincón del país, esperan triplicar las ventas, principalmente en las provincias porque “cuando descubren las ventajas del factoring digital, su potencial de vender crece más y las ventas se multiplican”.