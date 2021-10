El presidente de Indecopi, Julián Palacín dijo que aproximadamente el 48% de los nombramientos de secretarios técnicos y vocales tendría ser investigados por la Contraloría para deslindar responsabilidades.

Mencionó que hay muchos supuestos casos de conflictos de intereses en los funcionarios que se desempeñan en las comisiones y salas del Indecopi.

Ante ello, mencionó que realizará una reestructuración interna de la entidad, sin dar mayores detalles, pero que se enfocará en la designación de los secretarios técnicos y los vocales.

“Indecopi en mi gestión entrará en una reestructuración interna porque no hay un procedimiento, no hay un concurso público para la designación de secretarios técnicos y de vocales”, indicó en declaraciones a TV Perú.

Señaló que, no es posible que estas evaluaciones se hagan solo por currículum, “no es posible. Acá tiene que haber una evaluación teórica y práctica, que tiene que ser descentralizado”, dijo.

Adelantó que, sobre la marcha ya se están venciendo el nombramiento de algunos vocales y secretarios.

“Vamos a revisar lo que está en el despacho presidencial (pendiente de nombramiento) y tenemos que pararlo porque no sabemos si hay conflicto de intereses en estas designaciones, es un tema muy delicado. No entiendo como otros presidentes de Indecopi no han detectado esto antes, como Contraloría no lo ha detectado”, enfatizó.

“Nosotros estamos investigando más a fondo sobre esta nómina de conflictos de intereses en donde van a haber muchísimas sorpresas”, dijo Julian Palacín, presidente de Indecopi, en declaraciones a TV Perú.

“No puedo adelantar opinión pero esa información la estamos preparando porque seguramente Contraloría lo va a solicitar”, añadió.

Palacín también refirió que los vocales o comisionados involucrados en este tipo de situaciones “deberían ir pensando en las acciones que van a tomar” o “si van a presentar su renuncia”.

Julian Palacín, titular del ente fiscalizador, aseguró que habrán "sorpresas" cuando se revele la nueva lista de involucrados en estos casos.