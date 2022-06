Además, el promedio mensual del número de pagos con billeteras digitales fue de 59.9 millones a marzo, superando en 19% a los 50.2 millones transados mediante tarjetas de débito, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Estos movimientos con billeteras digitales más que duplicaron los pagos con tarjeta de crédito, que en el mencionado periodo sumaron 18.6 millones al mes.

El crecimiento de las operaciones con billeteras digitales responde al menor miedo de los clientes, a quienes al inicio les parecía difícil hacer transacciones desde el celular sin usar una cuenta bancaria, pero ahora se percatan de las ventajas del aplicativo y de que les permite hacer más cosas que una tarjeta, manifestó a Gestión Fernando Barrios, gerente general de la billetera móvil Bim.

Comercios aceptan

“Hay una función que le gusta mucho a la gente, que es el pago persona a persona con la implementación de los QR; la lectura del código permite transferir inmediatamente el dinero, algo que con la tarjeta es un poco más difícil pues requiere de un POS”, señaló.

Una operación que recién se está profundizando en el mercado es el pago a comercios con billeteras móviles, locales que antes solo recibían transacciones físicas con tarjeta y ahora están aceptando cobros digitales, señaló Yang Chang, docente de posgrado de la Universidad de Piura.

La tendencia continuaría y así los pagos mediante billeteras virtuales seguirán desplazando el uso de tarjetas de débito y crédito, sostuvo Barrios.

Las transferencias de dinero con billeteras digitales más que se triplicaron en el último año al pasar de 16.2 millones a 59.9 millones.

Monto

Pese a este incremento en el número, el monto promedio mensual de las transacciones a través de esas billeteras (S/ 3,926 millones) aún equivale al 84% del realizado con tarjetas de débito, y al 74.7% del efectuado con tarjetas de crédito, según estadísticas del BCR.

En un análisis desagregado, el promedio mensual de las transferencias intrabancarias -entre clientes de la misma billetera bancaria- alcanzó los S/ 2,721 millones a marzo y triplicó la cifra de igual periodo del 2021 (S/ 917 millones).

En tanto, el promedio de las operaciones interbancarias vía billeteras, entre usuarios de distinto banco, fue de S/ 1,205 millones, cifra que más que quintuplica a la de un año atrás (S/ 273 millones).

Innovaciones

La tendencia creciente de una mayor preferencia por pagos no presenciales, que se inició con la pandemia, continúa en un escenario de implementación de innovaciones, modernización de las principales infraestructuras de pagos, eficiencia y seguridad promovida por la regulación y supervisión, según el BCR.

Los especialistas coinciden en señalar que el éxito y consolidación de las billeteras digitales por encima del dinero plástico irá de la mano de una eventual interoperabilidad de las mismas (Yape, Plin, Tunki, BIM, entre otras).

Asimismo, hay otros factores por mejorar, como la permanencia de los no bancarizados en la billetera, pues la mayoría de los que usan frecuentemente su aplicación son clientes con cuenta bancaria, refirió Chang.

Restricciones

“Si bien hay un ingreso de no bancarizados a la billetera, el uso que hacen es mínimo; hay un montón de usuarios pero no la utilizan y es porque no tienen un canal de ingreso y egreso, como sucede con la cuenta bancaria”, precisó.

Las personas no bancarizadas no reciben su salario en la billetera sino en efectivo, lo que genera restricciones en sus operaciones por el canal digital, acotó.

Bim ofrecerá remesas y seguros

A marzo, el valor de los pagos digitales representó más de seis veces el PBI. Además, el número de estos pagos por persona se duplicó desde el 2020, indica el BCR.

Los usuarios de las billeteras virtuales no solo pueden hacer pagos como lo realizan con su tarjeta de débito o crédito en comercios, sino, además, recargar sus celulares, pagar servicios del hogar y operaciones adicionales que antes debían hacer presencialmente, dijo Fernando Barrios, de Bim.

Anunció que en los últimos meses del año Bim empezaría a otorgar préstamos a través de su plataforma, así como la venta de seguros y remesas. Las funciones que se van agregando a las billeteras promueven su uso entre los peruanos, sean jóvenes, expertos en manejo digital, o adultos que aprenden rápido el funcionamiento de sus apps, resaltó.

Número de pagos digitales per cápita. (Fuente: BCR e INEI)

Cifras