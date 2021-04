Un total de US$ 228 millones pagaron al Estado las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos por concepto de regalías correspondiente al desarrollo de sus actividades productivas en el territorio nacional al cierre del primer trimestre de 2021, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio indicó que la cifra representó un crecimiento de 66.8% con relación a los US$ 137 millones de que abonaron las compañías petroleras en el mismo periodo del 2020.

La SNMPE comentó que la evolución de las regalías ha sido respaldada por un aumento en los precios internacionales de los hidrocarburos. Pese a ello, anotó, que aún el monto de regalías por la producción de petróleo se mantiene por debajo del nivel pre pandemia.

Las compañías que operan en la industria hidrocarburífera nacional pagaron US$ 61.7 millones por concepto de regalías en marzo 2021, lo que significó un incremento de 132% respecto a similar mes del año 2020 (US$ 26.5 millones).

Sin embargo, al compararse las regalías de marzo (US$ 61.7 millones) con las reportadas en febrero último se observó una contracción de 3.9%.

Solo en marzo, las empresas del sector hidrocarburos abonaron US$ 20.7 millones por la explotación de gas natural y US$ 11.4 millones por petróleo; así como US$ 29.6 millones por la producción líquidos de gas natural.