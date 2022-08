La Contraloría advirtió semanas atrás sobre retrasos en las obras de la Línea 2 del Metro de Lima debido a la falta de entrega de terreno, liberación de interferencias, y aprobación de estudios de ingeniería, y por desavenencias entre el MTC, ATU y el concesionario.

En esa línea, Verónica Zambrano, presidenta de Ositran, organismo encargado de supervisar el proyecto, señaló a Gestión que, si bien hay retrasos atribuibles al Estado como concedente (a través del MTC), como ya lo ha indicado Contraloría, también hay responsabilidad de las demoras en el concesionario.

Terrenos

Por el lado estatal, precisó que el avance en la entrega de terrenos al concesionario (a ocho años de iniciada la concesión) llega todavía a un 67%, pues de 82 terrenos que debía otorgar a la empresa aún están pendientes de entrega 24 predios, en su mayor parte para la etapa 2 (que comprende del centro de Lima al Callao) y en el ramal 4 (ubicado en Callao).

No obstante, reveló que el Ciadi ya adelantó el sentido de su fallo (que aún está pendiente de emitir oficialmente) en la controversia que ventila entre el MTC y la empresa, y ha declarado que la no entrega de terrenos no afecta la aprobación de los estudios definitivos de ingeniería (EDI) para el proyecto, como argumentaba la compañía.

“Por mucho tiempo el concesionario estuvo diciendo: como no me entregan el terreno, yo no puedo hacer los EDI, pero el Ciadi le está diciendo: tu puedes hacer los EDI sin contar con los terrenos”, aseveró, remarcando que la obligación de la empresa es presentar esos estudios.

Pendientes

Así, precisó que a la compañía le falta entregar 33 de esos estudios definitivos de ingeniería, uno de ellos que corresponde a la primera etapa o 1-A (en el cono este), y el resto en las etapas 2 y L4 (centro de Lima y Callao).

Pero, además, anotó, si bien el concesionario ya entregó al ministerio una propuesta de nuevo cronograma que fije las nuevas fechas en las que la empresa debe entregar las fases pendientes, todavía falta que ambas partes se pongan de acuerdo, y que éste se plasme en una nueva adenda al contrato de concesión.

Las demoras en tal acuerdo las atribuyó a los continuos cambios de autoridades y equipos técnicos en el MTC.

Doble Opinión

Asimismo, la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, señaló que otro factor que atrasa la aprobación de los estudios definitivos de ingeniería (EDI) para la Línea 2, es que el MTC permite que ATU (Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao) emita opinión sobre informes técnicos de Ositran, replicando así el actuar de ese organismo regulador.