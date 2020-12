Entre 2015 y 2020, los usuarios han obtenido entre 9 a 61 veces más datos de navegación en internet, pagando similares rentas mensuales, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Señaló que este incremento de los beneficios para los usuarios es resultado de la dinámica competencia en el mercado de servicios móviles en el Perú, promovida por dicha institución.

En un análisis a octubre de 2020, se observa por ejemplo que, si hace cinco años un usuario pagaba S/29 por 100 MB, este año tiene 61 veces más datos; es decir 6GB por S/ 29.90, según la herramienta Comparatel de este ente regulador.

Asimismo, si por S/ 30 el 2015 se recibía 150 MB, hoy por S/ 29.90 se cuenta con 23 veces más datos llegando a los 3.5 GB.

Esta mayor competencia y oferta favorable al usuario responde a diversas medidas que el Osiptel ha tomado, como el relanzamiento de la portabilidad numérica móvil en julio de 2014, acompañada del desbloqueo de equipos móviles y otras acciones complementarias.

Estas medidas han reducido los costos de cambio de operador para los usuarios y han motivado a los operadores móviles a lanzar promociones cada vez más atractivas para captarlos; y que rápidamente son replicadas por sus competidores. Ello es una constante en el mercado móvil peruano y un indicador de la intensidad competitiva.

Asimismo, los operadores han mejorado a su vez, otros atributos en los planes, como minutos de voz (todo destino) y mensajes de texto (SMS), que han pasado a ser ilimitados. Esto es notorio si comparamos el plan pospago más barato en 2015 y 2020.

También se observa que los usuarios pueden acceder a aplicaciones populares de las redes sociales (Whatsapp, Instagram, Facebook, etc.), sin consumir los datos asignados al plan. Este beneficio, denominado “aplicaciones Zero Rating”, no existía en el mercado en el 2015.

La dinámica de la oferta comercial para planes móviles pospago se ha centrado principalmente en ofrecer mayores datos libres para clientes nuevos y aumento de GB en alta velocidad para clientes antiguos.