En el mercado eléctrico en Perú existen dos tipos de usuarios: usuarios libres y regulados. El primero, sin embargo, tiene una ventaja, “desde el 2016, su tarifa de electricidad ha ido cayendo”, afirmó Jaime Mendoza, presidente Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Para ser usuario libre hay que cumplir ciertos requisitos, según la normativa: consumir más de 2,500 kW de potencia, o en su defecto, una vez que se consuma al menos 200 kW se puede elegir la opción de usuario libre solicitándolo expresamente.

Según cifras al 2019, el 40% de usuarios del mercado eléctrico en el país era usuario libre y el 60%, regulado.

“El precio que paga el usuario regulado no ha bajado porque tiene contratos de largo plazo, en promedio de 10 años, por ello, lo que nos toca es disminuir esa brecha. Lo que necesitamos es mayor competencia y el uso de energías renovables no convencionales cuyos precios han bajado exponencialmente”, anotó el funcionario.

Según dijo, en el caso de la energía solar y eólica, los precios fluctúan entre US$ 20 y US$ 30 por megavatio/hora, mientras que la hidráulica es de US$ 55.

“Estamos trabajando para hacer cambios normativos para que en las próximas licitaciones, los usuarios regulados se beneficien de esa reducción de precios”, indicó Mendoza.

Como se recuerda, en el 2019 se creó la Comisión Multisectorial para la reforma del sector eléctrico, en el que participa Osinergmin y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), y donde ya se han abordado hasta ocho propuestas de corto plazo relacionadas a las tarifas eléctricas.

“La propuesta es la apertura de la competencia para tener precios más bajos. Lo que tenemos en Perú es una venta atada de potencia y energía, que son los dos componentes de la electricidad, y este modelo solo lo tiene el Perú y nadie más; lo que decimos es la separación en la venta y compra los componentes para permitir que las energías renovables no convencionales vendan el producto que sí tienen”, explicó durante el Foro de Organismos Reguladores del Perú 2021 organizado por AmCham Perú.

Seguridad energética

Gestión.pe consultó a Mendoza sobre las propuestas en torno a la seguridad energética nacional. En ese sentido, respondió que se han hecho una serie de planteamientos vinculados, por ejemplo, al abastecimiento continuo.

“No hay una planificación energética vinculante y eso nos trae problemas porque siempre estamos pensando en el corto plazo, pero hay que hacer desarrollo a mediano y largo plazo”, opinó.

En esa línea dijo que se ha propuesto mejorar los almacenamiento de GLP ante los problemas de oleaje anómalo que se presentan en Pisco y Lima, así como también asegurar la producción de Gas Natural Licuefactado (GNL) porque si bien antes era solo para exportación, hoy las regiones del norte y el sur lo están usando.

Por último, señaló que es un riesgo que el Perú solo cuente con un solo ducto de gas natural, pues representaría un peligro a la seguridad energética en el futuro.