Sin embargo, refirió a Gestión que, de momento no hay inventarios (de crudo que transportar), y que se espera que esa situación, que es coyuntural, se supere (aún) en los próximos meses, aunque no dio una fecha exacta para ello.

Problemas para Lote 67

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, indicó también a este diario que la información que maneja es que el Oleoducto ya está listo para ser utilizado, pero que aún enfrenta problemas para poder transportar crudo del Lote 67, de la empresa Perenco.

El mencionado lote se ubica en el extremo noroeste de la región Loreto, hasta donde llega el denominado Ramal Norte del oleoducto, tramo de 252 kilómetros, que conecta la Estación Andoas (cercana al citado yacimiento, así como al Lote 192), con la Estación 5 de la tubería.

El titular del Minem explicó que tal problema, que es ajeno a Petroperú, lo constituye los conflictos sociales entre comunidades nativas de la zona, que se disputan por la ubicación de un hospital, lo que ha generado un enfrentamiento que impide el transporte de crudo por el Lote 67.

Según información de la agencia Perupetro S.A., la producción petrolera de este último yacimiento (que el 2022 era de aproximadamente 1,000 barriles en promedio diario) se paralizó desde febrero del presente año, y continúa en suspensión hasta el momento,

No obstante, el ministro Vera dijo tener entendido que este tema debe solucionarse pronto, con los acuerdos que se tomarían entre Petroperú y otros sectores a los que compete dar solución al referido tema en disputa.

Antecedentes

Vale recordar que la paralización del Oleoducto Nor Peruano (ONP) se originó, debido a los continuos ataques que ha venido sufriendo esa tubería, de 1,106 kilómetros (que llega a Talara, en Piura) particularmente en su recorrido por la región Loreto, a manos de diversas comunidades nativas.

A inicios del pasado mes se informó de la detención de varios comuneros nativos asentados en la ribera del río Marañón, en Loreto, presuntamente involucrados en los cortes y daños al ducto en mención, así como personal de Petroperú.

Sin embargo, la petrolera estatal descartó que, entre las 18 personas comprendidas en la investigación, y en la que se han incluido a dos trabajadores de la empresa, uno de ellos supervisor del ONP, estuvieran comprendidos gerentes o altos funcionarios de la firma.

Lote 95

Mientras tanto, se supo que la empresa Petrotal, otrora usuaria del ONP, no está utilizando esa tubería, debido a que sigue transportando el petróleo que extrae del Lote 95, mediante barcazas, hasta el Brasil.

Al respecto, el ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez, refirió que el operador del citado lote está vendiendo su crudo a clientes en Brasil, por lo que no le afecta si el ducto está o no operativo.

Recordó que meses atrás, Petrotal llegó a producir hasta 20 mil barriles por día, pero vio reducida su producción, precisamente por los bloqueos de nativos, que impidió que pueda embarcar el crudo que extrae, por el ONP.

En octubre, esa empresa, según Perupetro, produjo 11,790 barriles en promedio diario, actualmente el mayor volumen de petróleo producido a nivel nacional.

La misma Petrotal informó que su producción promedio del tercer trimestre del 2023 fue de 10,909 barriles por día, debido, principalmente, a las condiciones climáticas que generaron una severa disminución en el caudal de los ríos y, por ende, limitaron el transporte fluvial del hidrocarburo.

¿Cuándo se podría reactivar el ONP?

En tal sentido, Gutiérrez refirió que la expectativa es que la reanudación de operaciones del Lote 192 (actualmente en manos de Petroperú pero aún parado), pueda a su vez reactivar el transporte de petróleo por el oleoducto.

Sobre el tema, el ministro de Energía y Minas refirió a Gestión que esperan que el Lote 192 empiece a funcionar en el primer trimestre del 2024, debido a que el socio de Petroperú para esa operación, la empresa Altamesa, ya ha pasado todas las evaluaciones (para ese fin).

“Entiendo que primero deben empezar con los trabajos de campo, y lo primero en que se debe trabajar es en la recuperación de los robos y saqueos de equipos (para la explotación de ese yacimiento), para luego iniciar la producción”, aseveró el ministro.

Sin embargo, para Gutiérrez, las dificultades financieras que implicaría rehabilitar el lote 192 (restablecer sus equipos), podría demorar su reactivación, estimando que esa tarea le podría tomar un semestre, es decir que se podría ver su producción aún en la segunda mitad del 2024.

SOBRE EL AUTOR Elías García Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP.